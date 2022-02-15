紐約長島連環殺人案現關鍵證據 警重啟調查

2011年長島局潛水隊下水搜索連環殺人案的可能受害者。(美聯社)

2010年長島 警察在尋找一名失蹤女子下落時，在基爾法海灘(Gilgo Beach)接連發現十具屍體，多為性工作者、女性，成為當時轟動美國社會的「長島連環殺人案」；近來因當地警方迎來關鍵證據，日前決定設立一個專門調查的工作組，重啟對該案的調查。

約11年前，家住新澤西州 的24歲性工作者姬爾伯特(Shannan Gilbert)在前往長島後失蹤，長島警方在接到其家人的報警後，沿著海洋公園大道(Ocean Parkway)一帶搜尋，隨後卻在基爾法海灘接連發現屍體；當中多為年輕女性，從事性服務，至今六名女性的身分已確認，但包括一名女童、一名成年男性的四具遺體還未得到確認。

蘇福克(Suffolk)郡警局局長哈里森(Chief Rodney Harrison)15日表示，由多個機構組成的特別工作組，將重新投入到此案調查，「作為局長，我相信這起案件能查個水落石出，指認兇嫌是我們的最主要目標」；這些參與的機構包括聯邦調查局(FBI )、紐約州警、當地兇殺案警局部門、以及地區檢察官辦公室等，這一謎團已困擾長島社區十年之久，是時候還大眾一個真相。

FBI紐約負責人Michael Driscoll表示，死者的家屬們應該獲得答案，並看見殺案他們親人的兇手接受法律的制裁；他說將會盡全力支持該小組，提供其所需的資源與工具，希望早日破案。

警方早前便設立網站，呼籲知情人士積極提供線索，可瀏覽至網站gilgonews.com或P3Tips.com提交線索，成功幫助破案者將獲得2萬5000元懸賞金；促成重啟該案的主要動機，是警方發現一個重要證據，一條黑色並刻有英文字母的腰帶，寫著「WH」或「HM」，消息指出它不屬於死者，確定是嫌犯的個人物品。