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被放167次 紐約男行竊又被抓 法官:前科花1天才看完

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被放167次 紐約非裔男行竊又被抓 法官：前科花1天才看完

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名39歲行竊慣犯在連鎖藥房Rite Aid偷竊48件商品，他之前已有167次被捕紀錄。示意圖，非文中店家。(Getty Images)
一名39歲行竊慣犯在連鎖藥房Rite Aid偷竊48件商品，他之前已有167次被捕紀錄。示意圖，非文中店家。(Getty Images)

根據紐約市警局的最新通報，一位報住在皇后區的39歲男性行竊慣犯，14日因涉嫌在曼哈頓上東區的藥房行竊又再次被捕，此前他曾有167次被捕紀錄。

警方及曼哈頓檢察官表示，14日上午8時15分，39歲的普林格(Jamel Pringle)因在位於曼哈頓上東區第二大道近東96街的連鎖藥房Rite Aid偷竊價值約430元的48件商品而再次被捕，被控微竊(Petit Larceny)罪。

來自警方的消息人士表示，根據紐約州施行的保釋新法，微竊罪不要求保釋金即可獲釋，連環偷竊犯們一旦獲釋，就如同重新插上翅膀，獲得全新的「飛行常客里程」再度作案。

不過在15日的庭審中，曼哈頓法官寶莉(Rachel Pauley)終於要求普林格需交以5000元現金或者1萬元保釋債券(bond)方能擔保外出；她表示，只有如此他才不至於一直往返法庭，「我花了一整天的時間，才瀏覽完他此前的罪行紀錄」。

根據助理檢查官羅賓森(Cory Robinson)的記錄，普林格此前的控罪包括一項重罪、88項輕罪(misdemanor)以及39次未出庭的記錄，除14日外，本月3日，普林格因涉嫌在近96街的萊星頓大道(Lexington Ave.)CVS藥房內微竊以及公開猥褻(public lewdness)而被要求上庭，1月24日他還在102街交萊星頓大道的一家咖啡店偷了一個裝有40美元的小費罐。

1月9日、10日、12日、26日，他還分別在曼哈頓、皇后區、史泰登島涉嫌微竊而遭到警方拘捕。

普林格的辯方律師則表示，他在精神病院進進出出，精神失常，所以才會錯過上庭時間，「他需要的不是懲罰，而是治療」。

曼哈頓 皇后區 紐約市

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