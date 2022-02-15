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韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

記者張晨／紐約報導
住在華埠的韓裔女被害，死時上身赤裸，被捅40多刀。圖為嫌犯納許(中)14日被押出市警五分局。(記者顏嘉瑩/攝影)
住在華埠的韓裔女被害，死時上身赤裸，被捅40多刀。圖為嫌犯納許(中)14日被押出市警五分局。(記者顏嘉瑩/攝影)

35歲的李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)在13日凌晨返回其曼哈頓華埠公寓時，疑遭25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害；納許過堂時，檢察官表示，李尤娜死時上身赤裸，身中40多刀，嫌犯有性作案動機。

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根據該案起訴書，案發當晚凌晨4點20分左右，李尤娜乘坐網約車到達位於企李士提街111號，隨後使用鑰匙打開公寓大門入內；但在大門完全閉合前，納許藉機尾隨進入，並和受害者保持著幾段樓梯的距離。

起訴書稱，大約兩分鐘後，一名鄰居聽到了女子的驚聲呼救，以及一男子說，「冷靜點，我有槍。」呼救聲依舊持續，但沒過多久就安靜了下來。

地區助理檢察官約蘭(Dafna Yoran)表示，當警察接到報警趕到時，李尤娜的公寓門被反鎖；警員隨即聽到屋內有人「試圖模仿女聲」說「這裡沒事，我不需要幫助。」

約蘭說，當警員破門進入後，發現李尤娜已倒在浴室的血泊中死亡，上身赤裸，身上有40多處刀傷，納許「或有性犯罪動機」。

納許被逮捕時，躲在李尤娜的床下，一把黃柄凶刀被扔到了梳妝台後面，起訴書稱，納許曾試圖利用樓外防火梯逃跑；目前案發現場外的梯子仍被拉下觸地，原樣未動。

納許案發前住在包厘街的遊民收容所，目前被控謀殺、入室盜竊和性動機入室盜竊，不得保釋；約蘭說，他可能面臨不得假釋的終身監禁。

納許下次上庭時間為17日。

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李尤娜生前任職的公司「Splice」，14日發表聲明悼念。(截自Splice Instagram)

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