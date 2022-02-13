紐約冬季風暴過後 情人節迎低溫強風

紐約市風雪街頭。(記者鄭怡嫣/攝影)

根據氣象學家預報，13日的低溫 天氣持續至14日(周一)情人節，還將伴有冷風，之後天氣則將漸漸轉暖，17日(周四)及18日(周五)有大概率降雨可能，本周末則又將迎來季節性低溫，「情人節的天氣，很適合互相在家依偎」。

根據Accuweather發布的最新氣象預報，14日雖然天氣晴朗，但卻持續低溫天氣，最高溫 度僅28華氏度，西北風達每小時15至20哩，陣風則可能高達每小時35哩，夜間氣溫則更為寒冷，將降至17度。

Accuweather的高級氣象專家凱恩斯(Todd Kines)以及米勒(Rob Miller)表示，14日儘管白天氣溫在20多度徘徊，但由於強勁的寒風，民眾可能產生氣溫已在10度以下的體感，「情人節的天氣，很適合互相在家依偎」，而接下來的幾天，由於13日降雪 前的氣候較為暖和，接近60度，預計柏油馬路上不會有大面積的積雪產生。

他們還表示，15日(周二)同樣是低溫強風天氣，早晨的溫度在7度至14度左右，天氣將在下午轉暖，達到最低30度、最高35度的氣溫，16日(周三)的天氣多雲，更為暖和，最低溫度45度，最高溫度55度，17日多雲轉雨，天氣暖和，預計下午將開始下雨，夜間則可能轉大雨及雷雨，最高氣溫64度，最低氣溫44度，降雨將持續至18日黎明，之後天氣多雲並轉冷，最高溫度49度，最低氣溫則跌至29多度。

在19日(周六)至20日(周日)，預計將再次迎來季節性低溫，最高溫度將在40度左右，最低溫度則將跌至20多度。