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紐約攻擊泰國模特兒嫌犯落網 前科累累 曾一日被捕16次

記者顏嘉瑩／紐約報導
去年底在地鐵站攻擊泰國模特的嫌犯道格拉斯日前被警方逮捕。(市警提供)
去年底在地鐵站攻擊泰國模特的嫌犯道格拉斯日前被警方逮捕。(市警提供)

去年11月在曼哈頓中城先鋒廣場(Herald Square)地鐵站攻擊並搶劫泰國23歲模特兒的嫌犯日前落網，被檢方以三條搶劫與攻擊罪起訴。

該嫌前科累累，過去25年共有44次被捕紀錄，更曾一日遭警方逮捕16次，為警方頭痛人物；據了解，他在攻擊泰國模特兒後同日，又因隨機推開另一名34歲女性的家門毆打她，而被關押在雷克島監獄

40歲的道格拉斯(Kevin Douglas)日前被捕，檢方10日以第二級搶劫、第三級搶劫，以及第二級攻擊等罪名起訴他；根據警方，道格拉斯的居住地址位於鄰近甘迺迪國際機場(JFK International Airport)的Days Inn酒店。

根據警方，他從15歲就開始有犯罪紀錄，1997年以來的25年內，就有44次的被捕紀錄，包括毒品、攻擊、非法持有武器、搶劫和刑事竄改(criminal tampering)等指控；道格拉斯為警方頭痛人物，警方表示，光在2019年5月13日一天，他就被逮捕16次。

泰國模特兒Bew Jirajariyawetch去年11月22日凌晨4時30分，在34街先鋒廣場地鐵站北向行駛的F線站台上，遭一非洲裔男子從後勒住脖子，隨後拖拽至五米遠的樓梯間搶劫，在掙扎中她還被歹徒觸摸私處。

整個攻擊過程持續近一分鐘，嫌犯舉拳對她的腹部毆打數次，隨後撿起散落在地上的受害者背包及物品逃離現場；Jirajariyawetch掙扎爬起，被人發現後，被抵達現場的警員送往蘭諾斯丘醫院。

根據她提供的照片，被攻擊後她的臉布滿傷痕，血流至腿部。

Jirajariyawetch於去年夏天才從泰國搬到紐約學習英文，並希望在這裡發展模特兒事業，她說從小就希望親眼看到這座城市，「但這件事讓我看到了紐約的另一面。」

根據警方，去年11月22日，道格拉斯在搶劫並攻擊泰國模特兒後，同日又在牙買加(Jamaica)因隨機推開一名34歲女性受害人的家門並毆打其臉部，遭到逮捕並關押在雷克島監獄。

對於道格拉斯被捕，Jirajariyawetch表示非常開心，「這不能改變已經發生的事情，但我很高興知道他不能這樣對別人」；Jirajariyawetch代表律師帕恩斯(Eric Parnes)表示，嫌犯遭逮捕對那些犯罪受害者具有「鼓舞人心」的效果，他表示，雖然需要巨大的時間和壓力才能成功逮捕嫌犯，但當警察和檢察官能在沒有不合邏輯的限制情況下行動，人們也可以有希望，看到事情變得更好。

被捕後法官裁定道格拉斯保釋金為7萬5000元，下一次開庭日期為4月11日。

泰國模特兒Jirajariyawetch在地鐵站被攻擊，面部布滿傷痕。(取自推特...
泰國模特兒Jirajariyawetch在地鐵站被攻擊，面部布滿傷痕。(取自推特)
Jirajariyawetch在曼哈頓地鐵站被攻擊的畫面。(警方提供)
Jirajariyawetch在曼哈頓地鐵站被攻擊的畫面。(警方提供)

泰國 地鐵站 監獄

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