紐約州新冠住院率 降至Omicron爆發以來最低

紐約州疫情日益趨緩，全州陽性率降為2.5%，州長霍楚再次呼籲人們接種疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州疫情日益趨緩，州長霍楚 (Kathy Hochul)12日公布最新統計數據，全州陽性率降為2.5%，住院率減為去年12月19日以來最低，同時比上月11日的峰值下降69%。

「紐約人應該為我們自Omicron爆發以來不斷取得的抗疫進展感到自豪，住院率、確診數、死亡數都在大幅度下降。」霍楚表示，「但現在不是放鬆警惕的時候，疫苗 是我們最好的防禦，不僅安全而且有效。」

霍楚再次呼籲所有五歲以上的民眾接種疫苗，「根據醫生的建議，五歲以上人群都可以接種，所以家長和監護人，如果你的孩子還沒有注射，請與兒科醫生或醫務人員聯繫，儘快為孩子接種疫苗。」

12日公布的數據顯示，紐約市 州陽性率為2.5%，共計新增4232例確診；紐約市新增感染者1374名，其中皇后區陽性率最高為3.15%。全州住院率下降至4000人以下，是去年12月19日以來最低值，同比上月11日的最高峰1萬2671人，降低了69%；過去一周內，住院人數下降了30%，全州所有地區都在下滑。昨日仍有60名新冠死亡病例。

為了敦促全州人口密集度最大的紐約市民接種補強針，市長亞當斯(Eric Adams)11日宣布，12日起重新開放補強針及首針疫苗獲獎勵項目，所有在市府運營接種點接種首針疫苗、及在和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，都可獲得100元獎勵，有效期持續至本月底。