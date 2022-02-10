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民調：逾半紐約市民對不接種疫苗者感到憤怒

記者顏嘉瑩／紐約報導
民調顯示超過半數的紐約市居民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。(記者顏嘉瑩/攝影)
民調顯示超過半數的紐約市居民同意政府的強制接種令，並對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州即日起解除室內強制口罩令，而進入室內場所要求出示疫苗接種證明的規定也一併解除，不過根據紐約市立大學(CUNY)公共衛生研究所(Graduate School of Public Health)10日公布民調，超過半數的紐約市居民同意政府的強制接種令，並也對那些拒絕接種疫苗者感到「憤怒」。

該民調由CUNY公共衛生研究所於1月28日至30日針對2500名紐約市民發出，接受調查者認為，除了在學校和服務業工作的人需要接種疫苗，從事室內活動或是搭飛機旅行等，也都應該要強制要求疫苗接種。

民調中顯示，有54%的受試者對於少部份人拒絕接種疫苗而感到「憤怒」，還有約一半的受測者認為未接種疫苗者，由於對公眾健康造成風險，應該支付更多保險費。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布即日起解除室內強制口罩令，另外新州和康州政府則宣布由於Omicron疫情消退，公校內將不需要再戴口罩；紐約市大公共衛生研究所所長Aymen El-Mohandes表示，口罩令的解除將會促使人們接種疫苗，「未接種的人在進入地鐵、戲院或咖啡廳的時候與其他已接種的人接觸，他們也會希望能多一層保障。」

民調中還顯示，有高達69%的人認為在從事室內活動，像是用餐、看電影、健身等，以及學校教職員都應該要接種疫苗；68%的人則支持政府強制要求在醫療系統等員工接種疫苗；三分之二的人支持在服務業像是酒吧、餐館和髮廊，或是航空業員工應強制接種疫苗。

根據統計，目前約有90%的紐約居民已接種至少一劑疫苗、完成接種，或已接種加強針，其餘10%則是未接種。

疫苗 紐約市 口罩

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