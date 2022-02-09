霍楚宣布 解除紐約州室內公共場所口罩令

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日宣布，將從10日起解除針對公共場所和私營企業的口罩令；同時，校園口罩令將繼續維持，州府將在3月做出評估是否取消。美聯社

紐約州新冠疫情 持續降溫，州長霍楚 (Kathy Hochul)9日宣布，將從10日起解除針對室內公共場所和私營企業的口罩 令，各地方政府和各企業也可自行決定是否繼續執行口罩令；同時，校園口罩令將繼續維持，州府將在3月做出評估是否取消。

霍楚表示，疫情已經出現重大緩解，可以讓紐約州進入一個「新階段」；數據顯示，從1月12日至2月9日，全州新冠住院人數已下降63%，而這也為霍楚解除室內口罩令增加了信心；「這一切為什麼可以發生？因為紐約人和企業站出來做了正確的事，我將一直感激他們，這是疫情數字一直下降的原因。」

州府去年12月出台口罩令，命令所有未要求來客出示新冠疫苗接種證明的室內場所，所有人員必須戴口罩；霍楚說，無論是否有口罩令，地方政府和個別企業也會出台自己的防疫規定，「我們希望確保所有企業都知道，企業有權利要求戴口罩，個人也有權利同時也可以繼續戴口罩；我覺得我走在紐約市的街上時，仍然會看到很多人戴口罩，因為這樣讓他們感到更安全。」

不過，目前州府對一些高危人群的聚集場所仍維持口罩令，如養老院、日托中心等；對於校園口罩令，霍楚表示，州府將在3月第一周學生放假歸來後做出評估，「抗疫戰爭仍未結束，我們沒有投降，現在放鬆防疫不能說是裁軍；我們將繼續根據疫情的變化做出反應。」