近百名居民6日在曼哈頓拘留中心前集會,呼籲亞當斯與社區站在一起,阻止城區監獄工程的進行。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約當局日前宣布,將於2月至中下旬開始為曼哈頓華埠 城區監獄 進行未來施工準備工程,並拆除現址;6日近百名社區居民、組織在即將被拆除的曼哈頓拘留中心前集會,大喊「居民優先、不要新監獄」,要求在選前與社區共同反城區監獄的市長亞當斯(Eric Adams),再次與社區站在一起,阻止監獄工程。

影音來源:記者顏嘉瑩

日前市設計和建築局(Department of Design and Construction,簡稱DDC)與市長刑事司法辦公室(Mayor's Office of Criminal Justice)等單位召開線上記者會,提供曼哈頓城區監獄的最新時程表更新;會上提到將於2月中下旬在曼哈頓拘留中心,進行臨時安全通道工程,架設場地圍欄,以及藝術品移除等工作,預計將於5月至明年7月進行拆除,新城區監獄則將在2027年建成。

6日集會上,與會者大喊「居民優先、不要新監獄」,除了重申城區監獄若建成後,將會對華埠社區造成環境、治安等影響,抗議者也認為,在動輒好幾年的工程,將會使華埠交通進入黑暗期,同時影響小商家生意。