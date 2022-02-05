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紐約非公民投票法面臨訴訟 被指增強西語裔、亞裔力量

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市非公民投票法案一直飽受爭議，目前面臨第二個訴訟。(美聯社)
紐約市非公民投票法案一直飽受爭議，目前面臨第二個訴訟。(美聯社)

紐約市非公民投票法案(non-citizen voting law)已經生效，但遭到州內共和黨民選官員提訴阻攔，近期非洲裔選民再以該法案存在「種族動機」為由，在史泰登島的州高等法院提訴；他們表示，該法案旨在增強西語裔和亞裔的政治力量，卻從中削弱非裔美國人的政治影響力。

市議會去年12月9日通過法案，允許80萬擁有合法移民身分的市民投票選舉市級民代，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民就可投票，包括永久居民(綠卡持有者)、包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者等。

由非洲裔新聞政論家莫達克(Deroy Murdock)及其他三名居住在紐約市的非裔，日前於史島州高等法院提出訴訟，指出市議會違反了美國第十五修正案；其提出的法案存在「種族歧視意圖」，將市內選舉的投票力量轉移給西語裔和亞裔，進而削減其他族裔的政治影響力。

負責該訴訟案的律師J. Christian Adams表示，通過該法案的整個程序都充斥著強烈的「種族動機」，就連身為發起人的市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)本身也說過，他擬定這個法案的目的就是為了「增強某些族裔群體的權利」。

這已是目前該法案面臨的第二個訴訟，反對者希望在最早於明年正式推行前，法院能成功阻攔下來。

市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)此前和其他共和黨民代提出訴訟，提到該法案又帶來一個全新的爭議點，違反了憲法；他一直以來都提倡通過公投解決此事，在新的訴訟中，反對者也贊成地方政府在做任何政策上的修改前應舉行公投決定，尊重大眾的聲音。

針對新的訴訟案，市選舉委員會(BOE)和市議員辦公室至今都拒絕回應。

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