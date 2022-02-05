曼哈頓精品店再遭團夥搶劫 5嫌打傷保安 搶5萬元商品

曼哈頓蘇活區的瑟琳精品店(Celine Boutique)再被砸搶。(取自谷歌地圖)

曼哈頓 蘇活區近日再發生團夥搶劫案，一夥劫匪衝進精品店，不但搶劫了近5萬元貨品，還打傷了保安；而此類案件自2020年非洲裔男子弗洛伊德 (George Floyd)案引發的砸搶後就層出不窮，延續至今。

警方表示，該案發生在3日中午12時30分左右，在位於伍斯特(Wooster St.)街的瑟琳精品店(Celine Boutique)中，嫌犯五人分兩批進入，兩人先進店觀察情況，隨後三人入店後便和安保人員發生了衝突。

該店售賣的包袋、衣履單價均在千元左右。警方稱，劫匪搶走了約4萬8300元的商品；安保人員也在攔截中遭嫌犯打傷肘部和手部。

2020年弗洛伊德案引發大規模示威，而後在夜晚演變為砸搶。該家瑟琳精品店當時損失了近150萬元的商品。

警方呼籲，若民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。