專搶鴉片類處方藥 持槍嫌連劫法拉盛2華人藥房

通緝嫌犯照片。(警方提供)

皇后區法拉盛 近日發生連環藥房搶劫案件，一名西語裔嫌犯在白天接連持槍搶劫兩間華人藥房，劫走兩瓶鴉片類止痛處方藥後逃走。

根據警方的通報，2日下午1時30分左右，一位約25歲的西語裔男子持槍搶劫位於凱辛納大道(Kissena Blvd.)44-45號勝利西藥房未遂後，又轉至凱辛納大道46-30號的永康大藥房持槍威脅店員，最終搶走兩瓶鴉片止痛處方藥「羥考酮」(oxycodone)後逃走。

警方表示，該名男子身長5.5呎，體重135磅，身穿黑色套頭衫及黑褲，持槍搶劫時還向店員出示手機 ，手機屏幕上寫「給我兩瓶羥考酮，如果你報警，我會開槍」。

當時在勝利西藥房櫃台結帳的老闆表示，當時該名男子徑直走到處方藥櫃台，持槍威脅店員給予「羥考酮」處方藥，之後他走出櫃台、打開商店大門並在門前等待，幾分鐘後見店員始終不予理會便離開了藥店。

老闆還說，直到該名男子離開後，他才知道嫌犯在走廊後台曾實施搶劫行動，「羥考酮」為處方藥，並不會兜售給沒有醫師開具藥方的客人；近幾月小店太平，並未遭遇搶劫或偷竊案件，很多年前，才有一起偷竊非處方藥(over the counter drug)的案件發生。

比鄰永康大藥房的汽車修理廠老闆、法拉盛民間巡邏隊副會長李Kenny表示，2日下午2時多，他見到有很多警車停在附近，與他為舊識的藥房員工向他表示，有劫匪持槍對他搶劫「羥考酮」，最終搶走兩瓶藥片後逃走。

知情人士表示，「羥考酮」雖有止痛效果，但也導致了鴉片類的藥物危機，在黑市上有大量的非法交易，在法拉盛社區內，也曾有遊民去醫院開羥考酮處方，繼而轉手以20元一粒的價格在黑市售賣賺取差價；據悉，羥考酮處方藥的價格是一粒幾十每分。

根據統計，過去20年來，在美國，鴉片類藥物危機奪走至少45萬人的性命。

目前該名在逃嫌犯已被警方通緝，若民眾有知曉此案相關線索者，可撥打(718)520-9200致警探Julio Tejada或皇后北區刑偵隊。