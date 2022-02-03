治理槍枝暴力 拜登訪紐約 「撤資警局不是答案」

美國總統拜登(右)3日到訪紐約市，與紐約市長亞當斯(左)商討解決槍枝暴力問題的策略。美聯社

美國總統拜登 3日到訪紐約市 ，與紐約市長亞當斯 (Eric Adams)商討解決槍枝暴力問題的策略；拜登明確表示，要解決犯罪問題，「撤資警局不是答案。」

美國各大城市自2020年新冠疫情開始以來槍枝犯罪數量飆升，佛洛依德(George Floyd)跪殺案又導致嚴重警民衝突，各地不斷湧現「撤資警局」浪潮；但此舉導致治安繼續惡化，紐約市此前有兩名警員遭到槍殺；目前民主黨在今年的期中選舉中可能面臨劣勢，因此拜登有必要在犯罪問題上回擊共和黨的攻擊。

拜登表示，一些民主黨人在佛洛依德案後推出的「撤資警局」是不正確的，「我們要發放更多資金，而不是撤資」；拜登說，他已經要求為社區和社區警力提供更多資金。

他還宣布一些新的控槍舉措，包括嚴打從南部各州到東北部的槍枝走私，以及防止槍枝犯罪的慣犯重新回到社會；拜登說，「這些並不違反公民的第二修正案權利，但也不存在絕對意義上的修正案；第二修正案通過的時候，你並不能買加農炮，也不存在你能夠購買攻擊武器的理由。」

亞當斯在競選時期就將改善公共安全作為第一要務，他表示，「總統到了這裡，是因為他知道美國人民的期待：公正、安全和繁榮。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點