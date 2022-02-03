布魯克林高等法院法官之子 認罪曾參與國會大廈暴亂

艾倫·莫斯托夫斯基(右)2日就去年1月6日國會大廈暴動中的所作所為認罪。(美聯社)

紐約布碌崙 （布魯克林）高等法院法官史蒂文·莫斯托夫斯基（Steven (Shlomo) Mostofsky）之子艾倫·莫斯托夫斯基（Aaron Mostofsky）2日就去年1月6日國會大廈暴動中的所作所為認罪。他被指犯有騷亂和盜竊政府財產罪。

現年35歲的艾倫·莫斯托夫斯基去年1月6日在圍攻國會大廈事件中，與數百名川普 支持者一起衝入國會大廈。他當時身穿獸皮，手持木製柺棍，還撿了一件警察 的防彈背心穿在身上，並拿起了國會大廈警察使用防暴盾牌。莫斯托夫斯基在國會大廈內拍了一段視頻，他在這段錄影中說，「我今天的所作所為就是表達一個自由美國人的意見，我認為這次選舉是被竊取的，我們被欺騙了。」他還把這段錄影貼在Instagram上。

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莫斯托夫斯基在國會大廈暴動後不到一周就被警方逮捕，在交了10萬美元保釋金後獲釋。對莫斯托夫斯基的判決將於5月6日宣布，他有可能被判高達5年的刑期和25萬美元的罰款。

據「耶路撒冷郵報」報導，老莫斯托夫斯基曾擔任過年輕以色列全國理事會（National Council of Young Israel）的主席，這個正統猶太教（Orthodox synagogue）組織一直明言支持川普。