紐約華人住宅地下室變按摩店 屋主被罰逾千元

布碌崙754號55街的屋主在沒有BSA批准下，非法將地下室當作按摩店使用，被當局開罰3125元。(取自谷歌地圖)

根據紐約市 樓宇局(DOB)最新報告顯示，一名華裔屋主在未獲得市標準和上訴委員會(BSA)批准前提下，長年在住宅的地下室非法經營按摩店，被罰逾千元；投訴者稱，這家按摩店疑似有三名女性雇員，每天有陌生男性出入，警方前來調查前，立即撤下擺放在店門外的廣告牌。

市樓宇局日前公布去年12月的執法報告，報告中顯示樓宇局嚴打非法改建、租賃與違反建築工地安全，共有38起相關違規案件；其中布碌崙 (布魯克林)754號55街的屋主蔣南英(Nai Ying Jiang，姓名皆音譯)，在沒有BSA批准下，非法將地下室當作按摩店使用，被當局開罰3125元。

根據市樓宇局資料，這個兩家庭的住宅迄今收到13起投訴並被查出11項違規，屋主於2019年11月最早遭到鄰居的投訴，指稱她將住宅樓宇當作按摩店使用；市樓宇局於2020年介入調查，執法人員稱屋主在沒有相關許可的情況下，將住宅作為滿天星按摩店(Man Tian Xing Spa Massage Parlor)經營。

市長辦公室特殊執法部門(OSE)於去年3月再次收到投訴，稱這棟一家庭的住宅常有顧客出入，屋內擺放按摩用具，每日經營至少至凌晨1時到2時；市樓宇局的信息顯示，還有投訴者稱，這家按摩店有三名疑似女性雇員，樓內不斷有男性出入，門口曾擺放廣告牌，但警方前來調查時，立即撤下掩護。

市樓宇局於去年11月再度介入執法，僅在樓宇的二樓看到工作許可，但與地下室經營的商業活動並不相關；執法人員於去年12月再次執法，發現屋主違規使用樓宇，按照相關規定，該樓宇的一樓與地下室最多可容納12人，但在調查中發現，有超過20人分別逗留在樓宇的一樓與地下室。

去年12月樓宇局執行一系列重要的執法行動，以建築行業的安全法規和執行守則為標準，阻止和遏制建築行業中的不良行為；市樓宇局表示，共有14件違規涉及14種不同情況的非法改建，罰金共計17萬元，另有15件違規涉及三個不同地點的違規短期居住，罰款共計40萬7000元。

還有19件違反建築工地安全的處分案，罰金共計9萬元；其中J.T.黃氏企業公司(J.T. Hwang Enterprises Inc)，因未妥善修繕法拉盛 緬街39-10號的外牆，導致牆面表皮脫落，被當局罰款6250萬元。