22歲歌手剛簽唱片約 數小時後布魯克林家門口遭槍殺

饒舌歌手TDott Woo在布碌崙自家門口遭槍殺，得年22歲。圖／摘自推特

饒舌歌手TDott Woo（原名為Tajay Dobson）演藝生涯正待起步，1日他與唱片公司簽約後，才隔數小時，人就在紐約布碌崙 （布魯克林 ）家門口，竟就遭開車嫌犯掃射，導致頭部、左膝中4 槍不治身亡，得年22 歲，唱片公司也2日晚間發文悼念這位英年早逝的饒舌歌手。

就在TDott Woo被唱片公司Million Dollar Music宣布成為旗下簽約歌手，在該公司發布新聞稿中，大力稱讚他為「一顆新興之星」之後，僅隔數小時，竟發生人生悲劇，急遽殞落；根據媒體報導，TDott Woo的奶奶受訪描述案發過程，表示當時孫子接到一通電話就出門，沒多久，就聽到屋外傳出4聲槍聲，奶奶一聽槍聲一停，出門查看，「沒想到就看到我的孫子倒在血泊中，其中一槍還打在他的頭部，我立刻報警，但他還是死在醫院裡」。

當地警方表示，嫌犯當時坐在一輛深色SUV車內對TDott Woo開槍，目前暫不清楚嫌犯犯案動機，而美國近年來頻爆出饒舌歌手遭槍殺事件，2020年來自布碌崙的饒舌歌手Pop Smoke，也是在住家前遭槍殺，而他也是TDott Woo的好友，遇害時年僅20歲，此外，去年11月，饒舌歌手Young Dolph在田納西州 曼菲斯突遭槍擊身亡，當時他只是下車買餅乾即遭槍殺。