珠寶業者推虎年金飾 公仔+吊飾 保值又保色

澳洲製作的限量虎年金幣，是每年收藏家搶購指標。(記者顏嘉瑩/攝影)

每年農曆春節，珠寶業者都會根據當年生肖設計一系列的商品販售，並相當受到民眾喜愛；2022年農曆虎年，紐約市的珠寶業者也推出各種金飾公仔、吊飾、手環等，業者表示，過去傳統印象都會認為要金飾消費者年齡層普遍較大，但由於金子保值、保色的特性，近年來生肖小飾品也受到年輕一族的歡迎。

麗興恆生集團位於曼哈頓華埠 勿街(Mott St.)的「恆生珠寶金行」，在2022年的虎年就推出10多款的虎年生肖金飾；該分行經理兼董事馮啓勁表示，今年的金價約在一盎司1800元，與疫情前的1500多元屬於相對高點，同時通貨膨脹也會影響金價，但由於黃金能夠保值、保色，又擁有好意頭的特點，受到華人 喜歡，該公司每年也會推出不同設計的生肖飾品，通常在農曆年前就可見買氣。

•時來運到 老虎站在錢幣上

馮啓勁介紹，最受到華人歡迎且常見的傳統虎年金飾為公仔，今年該公司推出可愛版跟寫實版的老虎公仔，其中寫實版公仔「時來運到」的老虎站在錢幣上，除了能夠招財進寶、財源廣進外，還能夠趨吉避凶，「做生意的人很喜歡，可以放在辦公室或是其他地方。」

可愛版的老虎公仔，則分有不同尺寸，價格從150元到400元不等，每隻老虎手上拿的物品，也都具有特殊含義，主要也是代表著新年發財、迎春接福等好兆頭。

傳統認為金飾客群通常年齡層比較大，但馮啓勁表示，近幾年有愈來愈多年輕人也會在農曆新年購入金飾，像是上面掛有金飾的紅繩手環，就受到年輕人歡迎。

•紅繩手環 改運或增強運勢

馮啓勁說，紅繩手環除了有12生肖，還有其他樣式，在中華文化中，華人都習慣在新的一年算命，了解新一年的運勢、財運、事業或桃花運等，例如算命師說今年適合配戴某個樣式的飾品，就能夠根據結果來購買該特定樣式的紅繩金飾手環，藉此改運或是增強運勢，還有許多年輕人也會買起來收藏，另外項鍊吊墜也很火紅。

除了生肖飾品，收藏類的則有每年限定的生肖金幣，其中以澳洲珀斯鑄幣廠(Perth Mint)發行的金幣最受歡迎，每年生肖金幣樣式均不同且12年均不重複；該紀念金幣為目前全球流通性最廣泛的投資 幣之一，是每年收藏家搶購指標，馮啓勁表示，有不少華人喜歡購買生肖金幣，當作投資和收藏之用。

•12生肖吊飾 華人整套購買

華埠金玉珠寶行則有虎年金子公仔，還有相當平價的金子不鏽鋼項鍊墜飾，月銷可達20多個，預計在農曆年銷售量將突破新高；該珠寶行董事長岑灼槐介紹，通常大眾都認為金飾不便宜，但事實上還是有不少相對平價的生肖金飾，在年節期間，送禮自用都很適合。

岑灼槐介紹，該珠寶行的24k金和不鏽鋼製成的生肖吊飾，在正面有老虎的圖案，背後則有「吉祥如意」四個字，每個售價40多元，有些人買來送給朋友，還有些人12生肖整套購買，當作收藏之用，一個月都可以賣出10幾、20個，非常受歡迎。

在經過了去年一年，雖然有Omicron變種病毒來攪局，但岑灼槐說，整體生意仍較疫情高峰成長了20%；即便通貨膨脹下，幣值縮水，但金子具有收藏性，能夠永久保存，且價值不跌，不僅華人喜歡，也有不少外族裔的客群，民眾不妨可趁農曆年間入手限定的生肖金飾，既投資也能做個好意頭，祈願在新的一年健康平安、財源廣進。