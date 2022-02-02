我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍部署東歐 白宮：這是對北約承諾 不會入烏作戰

一洲焦點／治安太壞、CNN執行長辭職、美增援烏克蘭

哈林區第二名殉職警員莫拉出殯 家屬再抨擊司法旋轉門

記者張晨／紐約報導
27歲的莫拉在選擇捐獻器官後拔管離世，留下了雙親、三個兄弟姐妹和女友；他的哥哥威爾遜(Wilson Mora)對悼念者說，人們將會記住選擇「服務於民的一生」。（取自市長辦公室）
27歲的莫拉在選擇捐獻器官後拔管離世，留下了雙親、三個兄弟姐妹和女友；他的哥哥威爾遜(Wilson Mora)對悼念者說，人們將會記住選擇「服務於民的一生」。（取自市長辦公室）

曼哈頓哈林區殉職的第二名警員莫拉(Wilbert Mora)於2日一早從聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)出殯，和上周他的搭檔里維拉(Jason Rivera)一樣，送行的隊伍同樣站滿了第五大道。

27歲的莫拉在選擇捐獻器官後拔管離世，留下了雙親、三個兄弟姐妹和女友；他的哥哥威爾遜(Wilson Mora)對悼念者說，人們將會記住選擇「服務於民的一生」。

莫拉的姐姐卡瑞納(Karina Mora)用西班牙語發表了悼詞，並和里維拉的新婚妻子盧祖里亞加(Dominique Luzuriaga)一樣，抨擊了現行制度和司法系統。

兩個年輕人用他們的犧牲來喚醒並改變這座城市，她說，「現在我只問我自己，要有多少個里維拉和莫拉犧牲才能改變這一制度？」

被認為是「司法旋轉門」推動人之一的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在推特上發表聲明稱，他將「大力起訴任何對市警執法者實施暴力的人」；並發誓要通過「共同努力保護所有紐約人的安全」來紀念莫拉和里維拉的遺志。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)向逝者家人表示哀悼，「你必須知道，我們和你一樣悲傷。」作為家中最小的的孩子，莫拉不辱誓言和使命，更在犧牲後選擇捐贈器官，挽救了其他五人的生命。

警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，那些接受莫拉器官的人應該用延續的生命來紀念他，「希望他們用這顆心臟，用這些器官，在這個世界上做些好事。像莫拉和里維拉希望的那樣，幫助我們改變世界。」

和里維拉一樣，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)同樣在莫拉死後將其提拔為探員，並稱讚殉職的二人「是市警從未擁有的禮物。」

32分局局長亞卡塔利(Amir Yakatally)表示，二人的用生命、勇氣和犧牲成為了紐約市改變的催化劑，這就是他們的美國夢。

莫拉2018年加入市警，隨後一直供職於32分局，在他工作的幾年裡共逮捕了33人；作為一個在東哈林區長大的多米尼加移民，莫拉曾說他對改善警民關係充滿熱情。

葬禮結束後，莫拉家人跟隨棺槨走出教堂，上面包裹著覆蓋市警綠藍白的旗幟；八架警用直升機排成隊形飛過第五大道，站在街兩旁的警員齊齊向他敬禮。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

曼哈頓哈林區殉職的第二名警員莫拉(Wilbert Mora)於2日一早出殯，送行...
曼哈頓哈林區殉職的第二名警員莫拉(Wilbert Mora)於2日一早出殯，送行的隊伍站滿了第五大道。（取自市長辦公室）

紐約市 曼哈頓 警察

上一則

紐約殉職警葬禮為「法西斯集會」? 牛毓琳點讚挨批

延伸閱讀

1日連傳2起校園槍擊案 釀3死 校警殉職1學生喪命

1日連傳2起校園槍擊案 釀3死 校警殉職1學生喪命
1日連傳2起校園槍擊案 釀3死 校警殉職1學生喪命

1日連傳2起校園槍擊案 釀3死 校警殉職1學生喪命
曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮

曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮
曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮

曾辱華警「吃貓狗」 非裔男揚言大鬧槍案殉職警員葬禮
哈林區22歲殉職警員出殯 千人寒風排隊瞻仰遺容

哈林區22歲殉職警員出殯 千人寒風排隊瞻仰遺容

熱門新聞

年前民眾置辦年貨，但在惡劣天氣下建議買年貨要及早。(記者顏嘉瑩/攝影)

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

2022-01-26 14:11
零下暴風雪，七旬老伯睡街頭帳篷。(記者鄭怡嫣/攝影)

76歲上海老人 寒冬露宿法拉盛街頭

2022-01-31 01:30
示威者高舉嘲諷蔣莎樂懶惰不作為的漫畫海報。(記者顏潔恩/攝影)

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

2022-01-28 08:33
PayPal開發的「Honey」比價插件。（取自Honey推特）

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

2022-01-28 11:53
里維拉的妻子悼念丈夫，抨擊司法系統的鬆懈以及對執法者的嚴苛政策。（歐新社）

紐約殉職警風雪天出殯 遺孀痛批司法令人失望

2022-01-29 08:52
一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

2022-01-28 16:57

超人氣

更多 >
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化