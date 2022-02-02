哈林區第二名殉職警員莫拉出殯 家屬再抨擊司法旋轉門

27歲的莫拉在選擇捐獻器官後拔管離世，留下了雙親、三個兄弟姐妹和女友；他的哥哥威爾遜(Wilson Mora)對悼念者說，人們將會記住選擇「服務於民的一生」。（取自市長辦公室）

曼哈頓 哈林區殉職的第二名警員莫拉(Wilbert Mora)於2日一早從聖派翠克大教堂(St. Patricks Cathedral)出殯，和上周他的搭檔里維拉(Jason Rivera)一樣，送行的隊伍同樣站滿了第五大道。

27歲的莫拉在選擇捐獻器官後拔管離世，留下了雙親、三個兄弟姐妹和女友；他的哥哥威爾遜(Wilson Mora)對悼念者說，人們將會記住選擇「服務於民的一生」。

莫拉的姐姐卡瑞納(Karina Mora)用西班牙語發表了悼詞，並和里維拉的新婚妻子盧祖里亞加(Dominique Luzuriaga)一樣，抨擊了現行制度和司法系統。

兩個年輕人用他們的犧牲來喚醒並改變這座城市，她說，「現在我只問我自己，要有多少個里維拉和莫拉犧牲才能改變這一制度？」

被認為是「司法旋轉門」推動人之一的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)在推特上發表聲明稱，他將「大力起訴任何對市警執法者實施暴力的人」；並發誓要通過「共同努力保護所有紐約人的安全」來紀念莫拉和里維拉的遺志。

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)向逝者家人表示哀悼，「你必須知道，我們和你一樣悲傷。」作為家中最小的的孩子，莫拉不辱誓言和使命，更在犧牲後選擇捐贈器官，挽救了其他五人的生命。

市警察 公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，那些接受莫拉器官的人應該用延續的生命來紀念他，「希望他們用這顆心臟，用這些器官，在這個世界上做些好事。像莫拉和里維拉希望的那樣，幫助我們改變世界。」

和里維拉一樣，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)同樣在莫拉死後將其提拔為探員，並稱讚殉職的二人「是市警從未擁有的禮物。」

32分局局長亞卡塔利(Amir Yakatally)表示，二人的用生命、勇氣和犧牲成為了紐約市改變的催化劑，這就是他們的美國夢。

莫拉2018年加入市警，隨後一直供職於32分局，在他工作的幾年裡共逮捕了33人；作為一個在東哈林區長大的多米尼加移民，莫拉曾說他對改善警民關係充滿熱情。

葬禮結束後，莫拉家人跟隨棺槨走出教堂，上面包裹著覆蓋市警綠藍白的旗幟；八架警用直升機排成隊形飛過第五大道，站在街兩旁的警員齊齊向他敬禮。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點