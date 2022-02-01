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房價和租金 虎年更威猛 賣方仍占優勢

記者和釗宇／紐約報導
國際需求可能推動曼哈頓豪宅售價上漲。（記者和釗宇／攝影）
國際需求可能推動曼哈頓豪宅售價上漲。（記者和釗宇／攝影）

紐約市房市在2021年下半年逆轉了上半年的跌幅，無論房價還是租金都有大幅回升；房產網站StreetEasy撰文表示，下半年房市回暖對2022年紐約房市來說喜憂參半，喜的是對於房屋交易市場來說，預計2022年將繼續復甦進程，賣方可占盡優勢；憂的是對於買方來說，也意味著2022年的房價可能更貴，租金也會繼續上漲。

•折扣減少 明年第一季租房市場企穩 

StreetEasy預計，由疫情引起的租房市場蕭條2022年將終結，租房市場庫存可能大量增加；由於需求回升以及折扣流行，紐約市的租金水平今年夏秋已經恢復至疫情前的水平；根據StreetEasy對紐約租房市場折扣進行的研究，2021年第一季度的折扣率創歷史新高，曼哈頓的折扣率達到42.8%，全區共有2萬4361套房屋提供免租金折扣，到第三季則再創新高，達到2萬4751套。

根據研究，大部分房屋的租金都已在一年之內恢復到疫情前的水平，StreetEasy預計提供租房折扣房屋數量在2022年第一季將再創新高，水平將與2021年相當，而屆時會出現更多租房庫存，這些新增的庫存則不會再提供折扣，租客將面臨總租金升高，許多人可能無法負擔目前租住的房屋而被迫搬走，從而進一步推高明年第一季租房市場的需求。

不過，根據歷史趨勢，冬季搬來紐約市居住的人數較少，再加上疫情之下居家辦公仍是主流，2022年第一季市場上租客的數量將不如2021年第三季；而面對更多的庫存，意味著總體租金水平在2022年第一季將維持穩定或有所下降，但持續時間可能較短，因為到夏季時租金必定會再次上漲。

•國際需求將推動豪宅價格上漲

StreetEasy預計，2022年的賣方市場將繼續上演雙城記，一方面豪宅售價在連續三年增長放緩後將恢復上漲，另一方面中低端房屋的售價將保持平穩。

目前豪宅市場勢頭良好，曼哈頓和布魯克林高端房屋售價上漲迅速；疫情期間科技股猛漲，富人積累大量財富；同時，美國政府已經允許完全接種的國際遊客來美，可能導致更多國際買家來紐約市投資住宅，需求推高導致價格上漲。

不過，中低端房屋售價將難現漲勢，疫情產生的經濟危機餘波猶在，許多紐約市民仍深受影響；數據顯示，布碌崙和皇后區低端房屋售價2021年第三季跌幅最猛；當然這種情況對潛在買家可能是好事，但對房屋所有者來說則是壞事，低價房需求不足可能進一步導致價格降低，房屋所有者的投資權益受損。

•房屋銷售市場仍持續回暖

紐約房屋銷售市場過去三到四年受非理性市場行為影響嚴重；2013年到2015年，房價每年猛漲10%，主要因為房屋投機疊加新建成本增加，這導致豪宅庫存過剩，房價在2018年至2020年下滑；然而疫情卻導致紐約市總體房價三年來首次上漲，疫情開始時房價跌幅已經足夠，超低利率則催生需求猛增，房屋交易隨後連創紀錄，房價又有所回暖，交易行為也比幾年前理性許多。

StreetEasy預計，2022年房市回暖將持續，不會再出現另一場危機，因此也不會出現外部需求急速上升，房價走勢將最終取決於供給端如何定價，也就是新建房屋、開發商和賣家；需求端方面，預計2022年買家遇到的降價機會較少，目前上市銷售的房屋平均售價低於要價，這種情況2022年可能發生改變。

•商圈附近房價將持續上漲

儘管疫情仍未結束，紐約市的生活已基本恢復正常，購物、餐廳堂食、夜生活都一重開，因此生活的便利性對收入水平較高的市民來說再次變得重要起來；StreetEasy預計，2022年曼哈頓繁華街區的房屋將繼續上漲，包括蘇活區(SoHo)、西村(West Village)和熨斗區(Flatiron)，布碌崙(布魯克林)登波(Dumbo)、格林堡(Fort Greene)、Bushwick等餐飲和夜生活較為方便的社區，也將吸引更多買家。

StreetEasy撰文表示，2022年紐約房市將繼續復甦進程。（記者和釗宇／攝...
StreetEasy撰文表示，2022年紐約房市將繼續復甦進程。（記者和釗宇／攝影）

疫情 房價 租金

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