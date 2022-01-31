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中國留學生怎麼過除夕？ 異鄉當家鄉 校園辦春晚

記者張心／紐約報導
留學生用傳統對聯、熊貓等物件，寄託鄉思烘托年味。（張心提供）
留學生用傳統對聯、熊貓等物件，寄託鄉思烘托年味。（張心提供）

用「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」來形容2022年美國的留學生來說或許最為貼切，由於新冠病毒的肆虐導致全球通航的銳減，使往來國與國間的留學生回家的路變得困難而漫長，不少家長為了孩子的生命健康安全，忍痛鼓勵學生們留在美國熬過眼下的特殊時刻，而正值青春年少的「留學黨」們，也憑藉舉辦校園春晚、組團做年夜飯、短途國內旅行等活動，依舊把海外的年味彰顯得濃郁而熱鬧。

•留守美國 海外過年

「今年過年肯定是回不去了，父母雖然很不捨得，但是根本沒有辦法。」在柏克萊加州大學(UC Berkeley)就讀大學三年級的谷泓毅表示，他家鄉在中國北京，現在回國的班機不僅一票難求，而且長距離飛行也會滋生高風險的感染隱患，落地後迎接他的不是父母的擁抱，而是長達28天的獨自隔離期。「我們寒假總共可能才28天，現在這種情況哪怕回了國也不能見到家人，所以反復思考都覺得無法回國，父母只能每打視頻電話寄託鄉思。」

同樣面對如此境遇的還有就讀於紐約大學一年級的高哲瀚，這是他第一次獨自在海外過春節，18歲青春年少的他，對此更多的是新鮮而非無措，「因為往常多少年都是在父母身邊過春節，也會回老家看親戚朋友，所以第一年這樣的海外體驗，我個人是挺好奇的，沒有太多「傷春悲秋」的情感。」高哲瀚也開玩笑說，父母對自己這個調皮的兒子也應該是「眼不見心不煩」，「畢竟他們對我的海外生存技能非常信任，我也把自己照顧的很好，也就是幾個月的事，暑假一放肯定立馬回國，所以全家都對我過年不回家的事兒看得很開。」

•朋友似家人 群體生活

雖然回不去中國，但是傳統的慶祝方式也是樣樣不能少，華人過節喜歡熱鬧，海外的留學生們也集思廣益，一起讓這個海外年變得繽紛多彩。「我們大學有華人春節聯歡晚會，這是舉辦了多年的傳統，大禮堂裡面能容納上千人觀賞，每年都是爆滿又陣陣滿堂彩，這已經成為我們學校中國學生的春節寄託。」谷泓毅表示，自己已經在為除夕夜的表演做準備，他主修數學、輔修音樂，從小學習中國傳統樂器笛子，將在春晚演奏民樂和同學們一起思念家鄉。

「我們已經約好了吃火鍋，而且也會嘗試包餃子，總之是和室友們一起過年。」在紐約視覺藝術學院(School of Visual Arts, New York)同樣就讀大學一年級的蔣紫瑩說，獨在海外卻因為情誼而並不孤單，室友們都是心靈手巧的女生，又因為來自天南地北，所以平時周末就會因思念家鄉味道一起下廚，「中國人過年離不開美食，我們早早就開始購置包餃子的工具材料，也跑到中國城買「福」字和春聯，希望把宿舍打造成海外的家，大家彼此相伴也熱鬧非凡。」

•盼疫情平息 早日團圓

華人的過年傳統從來少不了送祝福，而在當前疫情肆虐的情況下，心靈的溫暖和美好的祈願變得尤其珍貴。「我希望新的一年世界能夠逐漸恢復正常，大家都能回家也都能平安。」高哲瀚表示，雖然無法回國，但心和家人同在，哪怕相隔千里也從不覺得遙遠，「我會早早錄製視頻給長輩們拜年，他們也會準備紅包給我，哈哈，不過今年只能是電子的了。」

留學生在校園春晚用笛子演奏中華民樂以慰相思。（谷泓毅提供）
留學生在校園春晚用笛子演奏中華民樂以慰相思。（谷泓毅提供）
聚餐是留學生們過節必不可少的慶祝項目。（谷泓毅提供）
聚餐是留學生們過節必不可少的慶祝項目。（谷泓毅提供）
聚餐是留學生們過節必不可少的慶祝項目。（谷泓毅提供）
聚餐是留學生們過節必不可少的慶祝項目。（谷泓毅提供）
留學生們海外過年其樂融融。（張心提供）
留學生們海外過年其樂融融。（張心提供）
加州的留學生們也會飛往紐約過年，國內旅行成為留學生過寒假的熱門選項。（高哲瀚提供...
加州的留學生們也會飛往紐約過年，國內旅行成為留學生過寒假的熱門選項。（高哲瀚提供）

華人 留學生 疫情

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