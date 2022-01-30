「迎和平虎 拒張牙舞爪虎」 法拉盛商會杜彼得籲包容

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得，希望2022年的「和平虎」能夠使人心更包容友愛，左為杜彼得。（杜彼得提供）

「希望2022年到來的是和平的虎，而不是張牙舞爪的虎。」法拉盛華人 (工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得，在分享自己對農歷新年的展望時感慨，新冠疫情 已經持續兩年，人們對於未來從曾經的大膽憧憬，走到如今的保守預估，唯獨不變得是對在美僑胞的衷心祝福，希望疫情能夠早日結束，民眾生活能夠美滿安康。

「因為疫情的影響，整體未來的走向變得撲朔迷離，此時不太會有天馬行空的願景，而是歸於單純和現實，最期盼的就是疫情能快點過去，大家能夠萬眾一心，攜手共渡難關。」杜彼得表示，他從台灣高雄來美，也是無數在美華人的一員，很能同理僑胞大眾此刻的心態，「如今整體環境不確定，我們最期待的是經濟的穩定，希望城市和國家經濟繼續穩步發展，不想我們華人的生活品質降低。」

「目前美中關係走向複雜，華人在美處境微妙，加之美國正受到左派思想的衝擊，對於重視傳統文化的華人來說也是一個挑戰。我特別希望在這樣的大環境中，政府可以給予華人應有的重視，其他族裔可以對華人多些了解和尊重。」杜彼得指出，期待他人改變的同時自己也要提升，華人目前的維權意識逐漸增強，但是方式上還局限在「橫衝直撞式」，而應昇華為「成熟有序式」，「相比分散而莽撞的情緒化表達，團結一心充滿策略的持續性前進，才能對外展現華人群體的高度和態度。」

杜彼得希望，新年來的「和平虎」能夠降服國與國、人與人之間，因疫情而引發的鬥爭心和分別心，轉而帶來包容心和慈悲心，「在美同胞若多一份對彼此的愛，眼下的難關會更好地渡過。」