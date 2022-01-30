長島暴風雪 降雪量超20吋 已死4人

根據警方通報，本周末的極寒及暴風雪 天氣，已造成4位長島 居民死亡，長島蘇福克郡(Suffolk County)部分地區的降雪量超過20吋。

當地警方表示，至少三位死者在外出鏟雪時死亡，急救人員在雪鏟旁發現了遇難者；一名53歲的男子30日晚10時40分在賽奧塞(Syosset)Belmont Circle被發現，另一名75歲男子30日下午2時30分在賽奧塞Barbara Drive被發現，兩人被送至同一家醫院不治；第三位死者30日早8時30分在長島Cutchogue鏟雪時掉入了泳池內，被送往長島Stony Brook Eastern醫院不治。

另據長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，在長島尤寧戴爾(Uniondale)，一名鏟雪車司機於30日早發現一名老年女性在她的私家車內死亡，雖然這名女性的死因尚在調查之中，但很可能是由於突發心臟病 或其他疾病未得到及時救治而身亡。

布萊克曼表示，這令人悲傷，但也說明了(暴風雪)很危險，若無必要，民眾應待在家中。