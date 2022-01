適逢農曆新年來臨、北京冬奧 會開幕前夕,中國駐紐約總領館與帝國大廈30日聯合舉辦慶祝中國壬寅虎年農歷新春「雲點燈」儀式,中國駐紐約總領事黃屏和帝國大廈集團董事長、總裁兼執行長馬爾金(Anthony Malkin)以線上方式出席並致辭,帝國大廈為農曆虎年點亮「中國紅」。

Bringing the year of the tiger to the concrete jungle with lights in all red tonight for the #LunarNewYear. @ChinaCG_NYC #ESBright



📷: @nyonair pic.twitter.com/IGgSxxEnkc