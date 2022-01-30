紐約市為民眾提供免費新冠藥物 不問移民身分

輝瑞(Pfizer)研發的新冠藥「Paxlovid」。（歐新社）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)30日表示，新冠疫情 過去一個月以來已經急劇降溫，新增病例數相比本月初已經大幅下降80%，紐約市正在戰勝疫情；同時他宣布，市府將為有需求的民眾提供免費的新冠抗病毒藥物，可同日免費寄送。

亞當斯表示，雖然1月全市累計有超過2300人死於新冠肺炎，但目前新增病例數、住院人數和死亡人數均持續下降，「自上一次疫情記者會以來，所有的疫情數字都在下降；我們還有很多工作要做，但很清楚的是，我們正在戰勝疫情，所有指標都表明我們在用一種成功的方式戰勝Omicron變種病毒。」

市府同時宣布，將為市民提供免費抗病毒藥物，免費同日送達，優先提供給容易感染的基礎疾病患者，以及已經感染新冠肺炎的市民，降低民眾住院的概率，「我敦促有資格的市民利用這一機會，市民也應繼續接種疫苗和補強針。」

此前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)，批准輝瑞製造的Paxlovid和默克生產的Molnupiravir兩款新冠抗病毒口服藥緊急使用；有需求的民眾可以聯繫家庭醫生申請免費郵寄抗病毒藥物，也可以撥打311或電話(212) 268-4319申請，無論是否有合法移民身分都可申請。