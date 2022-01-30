花車回歸 紐約法拉盛農曆新年遊行 2月5日登場

2022法拉盛「農曆新年遊行」將於2月5日登場，圖為活動籌備委員會及官員合影。(記者鄭怡嫣/攝影)

2022紐約法拉盛 「農曆新年遊行 」將於2月5日(周六)登場，活動籌備委員會介紹，今年的遊行將由約20輛花車及30只方隊組成，參與民眾需出示疫苗並全程佩戴口罩，歡迎社區各界共襄盛舉；目前，已經確認參加的各級要員包括州長霍楚(Kathy Hochul)、州檢察長詹樂霞(Letitia James)、國會眾議員孟昭文、法拉盛市議員黃敏儀等。

由1996年舉辦至今的法拉盛農曆新年遊行，每年吸引上萬民眾參加；「農曆新年遊行」籌備委員會、法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，遊行慶祝舉辦多年，已成為展現亞裔 社區的團結、繁榮以及全社區共慶的年度盛事，受到疫情影響，今年的遊行人數將縮減為往年的一半，也將取消室內慶祝以確保安全。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，去年針對亞裔的仇恨犯罪在全市飆升，不久前華裔高慧民又被推軌致死，這些行為都是不可接受的，很高興看到法拉盛正在慢慢恢復，居民又開始購物，街道重又熙熙攘攘，將始終和社區同一戰線，也非常期待遊行活動上能品嘗法拉盛的當地美食。

據籌備委員會介紹，遊行將於5日上午11時開始，遊行隊伍將由20輛花車及30組分隊組成，盡情展現中國及亞裔文化，遊行路線則與往年相同，從法拉盛37大道夾友聯街路口向南，經109分局一路直行至三福大道(Sanford Ave)右轉，接著再右轉入緬街(Main St)向北，行至39大道後右轉，抵達終點站飛越皇后大樓(Queens Crossing)。

市警109分局局長歐康納( John O'Connell))表示，警方會部署約150名警員至現場維安並協助交通秩序，遊行當天上午8時30分開始，羅斯福大道(Roosevelt Ave)和北方大道(Northern Blvd)之間的友聯街(Union St)禁止車輛通行。

10時30分起，遊行路線的街道禁行車輛，這些街道包括：友聯街及緬街(Main St)之間的三福大道(Sanford Ave)，三福大道及北方大道之間的緬街，王子街(Prince St.)及邦恩街(Bowne St)間的羅斯福大道，緬街及友聯街間的39大道，138街及緬街間的38大道，緬街及邦恩街間的37大道；預計在下午1時30分至2時遊行結束後，道路將重新開放。

歐康納還表示，停車在138街及友聯街之間39大道的車主，需在遊行日上午10時30分前取車，否則將等至遊行結束、封路解除後才能取車；所有行經遊行路線的公車都將改道，並將在遊行結束後恢復，遊行期間，公車的臨時站點將設於羅斯福大道及巴克萊大道(Barclay Ave)之間的邦恩街。