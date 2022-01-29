東北風暴重襲紐約長島 一老嫗雪中喪生

貝隆29日表示，這場暴雪比預計的更糟糕，當晚7時左右才能取消暴雪警報。(取自貝隆推特)

東北風暴 (Nor'easter)襲長島 ，蘇福克郡(Suffolk County)當天上午多地的積雪已超過一呎，下午將迎來更大暴雪，直到晚間才能解除暴雪警報(Blizzard Warning)；因持續的暴雪與低溫，一名居住在納蘇郡(Nassau County)的老嫗，因未能及時獲得醫療救援，被救援人員發現在戶外停泊的轎車內喪生。

國家氣象局(National Weather Service)表示，當天上午10時左右蘇福克史密斯鎮(Smithtown)積雪量達14.8吋、河頭鎮(Riverhead)達14吋；蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)29日表示，這場暴雪比預計的更糟糕，當晚7時左右才能取消暴雪警報，「現在太難了，我們在風暴的中心」。

貝隆表示，鏟雪車已不間斷在當地工作，為避免危險發生，郡府取消了所有的公共交通，「沒有哪條路沒有雪，雪依然在下，風暴將持續到晚間」；他提醒民眾減少外出，若家中提醒失去電力，請撥打(800)490-0075求助。

納蘇郡發布冬季風暴警告(Winter Storm Watch)，部分地區的降雪 將從下午5時開始減弱，直到晚上8時停止；納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，當地政府派出80輛鏟雪車撒鹽並清楚道路積雪，當天上午6時已清除了近八吋積雪，另將加派53輛鏟雪車在晚間不間斷清除積雪。

由於這場暴風雪，當地警局的發言人尤格(Michael Usinger)表示，一名長者女性於29日凌晨2時45分，發現在尤寧戴爾(Uniondale)的萬豪酒店(Marriott Hotels)停車場喪生；布萊克補充，這名死者被鏟雪工人發現，疑因未能及時獲得救治，導致她不治離世，「這也說明目前的情況非常危險」。

根據天氣預報網站的預測，這場風暴過後，長島納蘇郡預計平均積雪量達13到15吋，最高降雪量達18吋，蘇福克郡平均積雪量達15到22吋，最高降雪量達24吋。

由於強風與降雪，蘇福克郡的Moriches鎮凌晨6時15分起出現大規模的停電，全鎮只有一家加油站當天照常開放；根據電力公司PSEG官網，截止29日上午9時43分，兩郡共有19戶住宅停電，預計影響逾117萬3690名用戶中的63人。

居住在蘇福克郡的趙傑克(Jack Zhao，音譯)表示，疫情爆發後，這是他經歷最大的一場暴雪；他說，因戶外氣溫過低，且有強風，預計春節前都待在家中，避免發生危險，「我們之前已經買好了食物，準備安心在家中過節」。