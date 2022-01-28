紐約再迎冬季風暴 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

一股超強冬季風暴即將於28日晚襲擊紐約，政府呼籲市民不要外出。（市長辦公室提供）

年關將至，一股超強冬季風暴 即將於28日(周五)晚襲擊紐約，預計將為周末帶來近20呎的積雪，州府和市府相繼發布緊急災害預警通知，呼籲民眾避免不必要的出行，大都會 運輸署(MTA)也將暫停LIRR等公交線路。

根據國家氣象局(National Weather Service)預測，沿海風暴帶來的降雪將從28日晚間開始，一直持續到29日下午，為上州地區帶來高達20呎的積雪，紐約市 也將迎來最高12呎降雪；同時伴隨而來的還有高達每小時55英里的大風，紐約市地區氣溫將降至華氏10度左右。

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，全州將在28日晚上8時進入緊急狀態，預計紐約州南部和長島地區將有大雪和狂風，一些地區可能會停電，建議人們周末不要外出。

紐約市政府也於28日下午發布緊急通知，28日晚上7時至29日晚上7時，全市將進入冬季風暴緊急狀態，市府呼籲市民盡量不要上路，如果必須出行請使用公共交通；外出活動時注意保暖，避免凍傷；門外鏟雪時，如果是心臟病或高血壓患者，寒冷的天氣可能會帶來心臟的額外壓力，應該注意安全。

大都會運輸署28日通知，LIRR將停運至29日早上8時；部分公交車將在29日停止服務；即使地下鐵線路暫無變動，但因為地鐵5號線、7號線等有部分路段在路面行駛，可能存在積雪停運的風險，建議市民出行前先查閱官方網站new.mta.info。