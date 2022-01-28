趁暴雪前買年貨 紐約華人擠爆法拉盛超市

雖然超市業者提前備好年貨禮盒，但絞肉、麵粉與糯米粉等更受民眾的青睞。(記者牟蘭／攝影)

東北風暴 (Nor'easter)預計28日晚來襲，為趕在大雪前購買年貨，法拉盛 的多家華人超市 當天上午就迎來大量客源，超市業者加派人手收錢、補貨，幾乎連午飯都吃不上；超市業者補充，因受極端天氣的影響，明日海鮮的價格恐調漲至少20%，但蔬菜價格不會大幅漲價，超市也會正常營業。

居住在秋園的楊麗，因聽聞周末將迎來暴雪，當天特別趕在上午9時前，前往法拉盛的華人超市選購年貨；她說，抵達超市後，才發現店內早已大排長龍，不少她想要購買食材都尚未補貨，前往第三家超市才買到包餃子所需的絞肉，「絞肉、平時買的麵粉，都沒在第一家店找到」。

居住在法拉盛的陳女士表示，她兩天前已備好年貨，當日前往超市購買海鮮等食材，準備年貨大餐；她說，當天上午8時左右，已開始下雪，本以為店內客人較少，但抵達超市後，光買螃蟹就花了近一個小時，「人太多了，買什麼都要等」。

中美超市的經理吳建錫表示，為了應對暴雪以及慶祝即將到來的農曆新年，自家店從上午8時營業開始，就迎來大量的客源，店內不僅加派了收銀員收錢，還加派人手不斷補貨，幾乎連「吃午飯的時間都沒有」。

吳建錫說，因美中海運的貨櫃較疫前同期大幅度調漲，今年超市業者特別提前準備年貨禮盒，但並未受到顧客的青睞，反而絞肉、麵粉、糯米粉等受到民眾的熱捧，「受疫情的影響，大家都減少串門拜年、外出聚餐，選擇在家烹飪美食」。

由於受到東北風暴的影響，吳建錫表示，海鮮的運輸途徑29日受到影響，相關產品的價格恐至少調張20%左右，「海鮮一定要新鮮」；對於可短期儲存的食品，如蔬菜與肉類等，他說，店家已儲存好至少五天的存貨，即使暴雪來襲，價格也不會大幅度調漲。

昌發超市集團董事長王傳厚表示，今年年貨數量相對較少，不少業者在1月左右才陸續擺出年貨，價格較去年同期高出30%左右，美國國內的貨品也因通貨膨脹，價格有所提漲價格，但超市業者在春節期間仍會提供優惠產品，回饋社區，呼籲民眾按需採購。