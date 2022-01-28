遊民男「不喜歡華人長相」 狠揍布魯克林亞裔老嫗

67歲越南籍老嫗日前在街上遭遊民無故毆打，左臉頰留下明顯瘀痕。(取自gofundme)

紐約布魯克林 克林頓丘(Clinton Hill)日前發生一起仇恨攻擊亞裔 案件，一名六旬亞裔老嫗在去雜貨店路上，突然遭一遊民男子攻擊臉部和頭部；警方不久後逮捕該嫌犯，他也向執法人員承認「就是不喜歡華人 的長相」才毆打受害者，他被控以多項嚴重仇恨及攻擊罪名。

根據ABC7報導，67歲越南籍老嫗阮華(Hoa Nguyen，姓名皆音譯)，於上周在布魯克林Classon大道360號樓宇前，遭一名迎面走來的男子無故攻擊；受害者表示，家附近一間雜貨店提供耆老購物折扣，她每周都會定時前去消費，但不料這次出門慘遭攻擊，令她事後仍感到恐懼，「我每天都會試著外出散步，但現在不敢了。」

(影音來源：ABC7NY YouTube頻道)

受害者回憶，當時只走到離家一條街以外的距離就看到該名男子，其行走時嘴裡就謾罵不停、大聲喧嘩；她記得還有一名女子相隔在她與男子之間，但男子特意繞過那名女子朝自己走近，她立即意識到已成為攻擊目標。

第一記重拳打在受害者的左臉頰上，至今都還有淤青。阮華說她試著擋著男子的拳頭，並把頭側向一旁，但嫌犯繼續揮拳，至少兩拳打在頭部上；她之後打給兒子告知這件事，兒子當下也馬上報警，數分鐘後警員抵達現場，成功將嫌犯逮捕。

阮華表示，到現在她的頭部到頸部、胸口的位置都感到酸痛，難以忍受。

根據法律資料，嫌犯是51歲的遊民傑克森(Mercel Jackson)，他被逮捕後便向執法人員承認罪行，攻擊受害者是因為「我不喜歡華人的樣貌、他們長得很像麻疹、我也不喜歡他們看著我的眼神。」；傑克森遭控嚴重的仇恨和攻擊罪名。

阮華和丈夫作為難民逃難到美國已有40年，她說也曾被仇恨歧視過，但這是第一次被暴力攻擊，令她很感觸，「我們都是人類，不管你來著哪個國家，其實我們都流著人類的血脈，你不能改變(膚色)。」

儘管心理遭到創傷，但她表示仍會原諒施暴者，就算對方沒有歉意，「我完全不想要他入獄，我們不能帶著傷痛過一輩子，這一切都需要放手」。

阮華的孩子也在網路上發起GoFundMe捐款，表示近來有太多關於類似攻擊事件發生，萬萬沒想到母親也遭到傷害；他們呼籲大眾發揚愛心捐贈，這筆錢將用於對抗針對亞裔仇恨犯罪，幫助社區加強防範意識，有意捐款者可瀏覽https://www.gofundme.com/f/senseless-racial-attack。