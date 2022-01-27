亞當斯胞弟可繼續在市府任職 但只領1元年薪
紐約市長亞當斯(Eric Adams)此前任命其弟伯納德(Bernard Adams)擔任薪資超20萬元的市警副局長，被抨擊任人唯親；紐約市利益衝突委員會(Conflicts of Interest Board)日前給予伯納德操守豁免，允許其繼續在市府擔任市長安全高級顧問，但只能領1元年薪。
➤➤➤非議聲中 亞當斯胞弟降職當市長安全執行主任 年薪21萬
市利益衝突委員會表示，伯納德領取1元的名義薪水，對確保他作為市府員工與其他公職人員保有相同操守，非常重要。
市府此前公布伯納德的年薪有2萬1000元之多，讓各監管組織極為憤怒，認為亞當斯任命其弟在市府擔任帶薪崗位屬於違規；根據市利益衝突委員會，市府首席顧問馬奎爾(Brendan McGuire)已經向委員會表明，伯納德所擔任的安全崗位是不付薪的。
市利益衝突委員會還表示，伯納德的崗位將不會下設員工，也無權限過問市警事務，同時也須和其他市府官員一樣遵守年度財務披露要求；同時，亞當斯也已承諾，在有關其弟雇用事宜上將會避嫌。
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