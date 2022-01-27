紐約市公益維護人 抨擊亞當斯恢復市警便衣「欠妥當」

紐約市公益維護人威廉姆斯抨擊亞當斯恢復市警便衣「有失妥當」。(美聯社)

明年有意參選紐約州長的市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)27日在接受媒體採訪時表示，稱市長亞當斯 (Eric Adams)將市警便衣小組召會遏止槍枝暴力的行為有失妥當——他「擔心」該小組會成為從「前暴力執法的翻版。」

威廉姆斯在單日「早安紐約」(Good Day New York)節目中說，「過去曾發生過一些最惡劣的行為和最嚴重的悲劇，我對這些過往感到擔憂。」

前市警總局局長希爾(Dermot Shea)在2020年解散了這支600人的便衣止罪部門，當時因明州男子佛洛伊德遭白人警員跪頸致死，引發了全國性的遊行 示威。

希爾稱該小組與市警其他部門相比，收到「投訴數量不成比例」；而當時也有市警內部人士表示，這是對警員的一種反向保護，避免更多流血案件的發生，以平緩事態；但從那以後的兩年中，全市的犯罪率不斷攀升，尤其對於槍枝等重罪。

亞當斯此前承諾，如今這個稱為「鄰里安全小組」(Neighborhood Safety Teams)的新部門將以全新的工組方式示人，「不會有警員使用任何暴力虐待和有基於種族等有針對性的戰術。」

威廉姆斯表示，自己推動公共安全、打擊犯罪的計畫為干預和危機管理，對亞當斯作法不敢苟同；「它有了不同的名字，它改變了一些東西，我也正在試圖弄清他們到底會做些什麼。」

「執法部門要發揮作用，但也必須有其他部分的參與，否則就無法保證社區的安全，我們需要一個公共安全計畫。」威廉姆斯表示，疫情是犯罪率上升的部分原因，宣傳自己的危機管理舉措能更有效的應對犯罪。

亞當斯宣誓就職至今不滿一月，紐約市已有五名警察遭槍擊，其中二人殉職、華裔女子高慧民被遊民推入地鐵身亡、一男子持槍在快餐店搶劫時將19歲店員打死。