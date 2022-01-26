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紐約市公校新冠確診學生隔離期降至5天 公校口罩令不變

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紐約市公校新冠確診學生隔離期降至5天 公校口罩令不變

記者張心／紐約報導
紐約市公校確診新冠的學生隔離期從十天降為五天，1月31日起執行。（取自班克斯推特）
紐約市公校確診新冠的學生隔離期從十天降為五天，1月31日起執行。（取自班克斯推特）

紐約市公校確診新冠的學生隔離期從十天降為五天，1月31日起執行；全市公校口罩強制令不受州府政策變動影響，將繼續維持；即將到來的冬季中期休假(Midwinter Recess)之前，州長霍楚(Kathy Hochul)承諾將為全市K-12每個公校學生發放居家檢測試劑。

根據市教育局(DOE)25日發布的新規，全市公校陽性確診學生，只要在沒有使用藥物的情況下24小時內未發燒，且狀況正在好轉並配戴口罩，則可以在隔離五日後返回學校，不需要提供陰性證明報告；學齡前兒童也可以從十天隔離期降為五天，但第五天必須接受PCR測試或第四天接受快篩測試，並保證結果為陰性才可返校。

而面對昨天州府陷入爭議的取消口罩強制令，教育局發言人斯提爾(Nathaniel Styer)表示，早在州政府施行強制口罩令之前，紐約市教育局就已經啟動了公校口罩令，所以目前州府的口罩政策變化對全市公校沒有直接影響，將繼續維持口罩令不變。同時，市教育局也會向可以接受的學生發放KN95口罩，對接受不了的學生發放三層外科口罩。

在即將到來的全市公校2月21日至2月25日冬季中期休假之前，為了保證休假不會導致大規模感染並能如期安全回校，州長霍楚承諾會在學生放假前為每個人提供居家檢測試劑。

口罩 教育局 公校

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