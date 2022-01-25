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紐約州府口罩令違憲？州檢察長提出上訴

記者牟蘭／紐約報導
州高等法院的法官日前裁定州府頒布的口罩令違憲，詹樂霞隨即提出上訴，部分學區對於是否遵守口罩令感到困惑；圖為長島大頸開學時照片。(本報檔案照)
州高等法院的法官日前裁定州府頒布的口罩令違憲，詹樂霞隨即提出上訴，部分學區對於是否遵守口罩令感到困惑；圖為長島大頸開學時照片。(本報檔案照)

一位紐約長島納蘇郡(Nassau County)州高等法院的法官日前裁定州府頒布的口罩令違憲，州檢察長詹樂霞(Letitia James)隨即提出上訴，要求保留全州的口罩強制令；相關裁決導致長島的學區對於是否執行口罩令感到困惑，大頸等亞裔較多學區25日仍強制要求師生戴口罩，而部分學區已取消這項要求。

州高等法官拉德梅克(Thomas Rademaker)針對十餘名家長對口罩強制令提出的訴訟，24日作出裁決，指出這項政令在法律上是「無效、沒有意義與不可執行的」(Null, Void and Unenforceable)，違反紐約州的憲法，要求中止相關規定。

對此，州教育廳當晚發布聲明，指出當局將對相關裁決提出上訴，要求各學區繼續執行口罩令；霍楚表示，作為州長，她的責任是保護紐約州民眾的健康，「(戴口罩)等措施將有效防止病毒傳播，拯救生命，我們堅決不同意上述裁決，將全力扭轉最終結果」。

納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)上任後連簽三項行政令，拒絕執行州府口罩強制令，要求各學區可自主決定師生是否戴口罩、取消該區公務員室內的強制口罩令以及警方不再對相關法規執法；他得知法官的裁決後，稱讚取消口罩強制令是師生一大勝利。

由於這一裁決以及州檢察長的上訴，導致長島各學區對是否執行口罩令感到困惑，一些學區當晚告知家長，師生可選擇不戴口罩上學，但仍有部分學區，堅持執行口罩強制令，要求師生戴口罩上學。

冷泉港(The Cold Spring Harbor)的教育總監吉拉斯克(Jill Gierasc)在聲明中稱，詹樂霞提出上訴後，法官對於口罩令的相關裁決將被自動中止；花園城(Garden City)的律師巴克特(Bruce Barket)也持相同意見，他指出，直到上訴法庭作出最終裁決，才能決定是否取消口罩強制令。

近年來受到華人青睞的大頸學區日前曾針對布萊克曼拒絕執行口罩令，發起連署簽名，要求他遵守州府的行政令，繼續執行口罩令，該學區25日在聲明中告知家長，要求學生當日戴口罩上學；不過，馬薩佩夸(Massapequa)與林登赫斯特(Lindenhurst)等學區在聲明中稱，師生無需再強制戴口罩上學。

口罩 學區 長島

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