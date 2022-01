前紐約州眾議長蕭華24日去世,圖為他於2018年7月27日審判後步出紐約聯邦法院。(美聯社)

貪污超過400萬元被判罪入獄的前紐約州 眾議長蕭華(Sheldon Silver)24日去世,得年77歲;蕭華此前一直監禁在麻州的聯邦監獄 Nashoba Valley Medical Center,根據聯邦監獄管理局(Federal Bureau of Prisons)提供的信息,蕭華是在臨近該監獄的納紹巴谷醫療中心(Nashoba Valley Medical Center)去世,死因不明。

蕭華自1976年就開始代表曼哈頓下東城擔任州眾議員,並從1994年至2015年擔任州眾議長超過20年,被視為紐約州政壇最有權勢的人物之一;蕭華2015年被捕,被控以兩項公務權力勒索罪(extortion under color of official right)、兩項郵件詐欺 罪(mail fraud)、兩項匯款詐欺罪(wire fraud)和一項洗錢罪(money-laundering),幾經上訴後,他於2020年7月被判六年半監禁和100萬元罰款。