我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

紐約市亞裔遭攻擊案件 過去1年激增343%

編譯陳韻涵／綜合22日電
紐約市仇恨犯罪激增，圖為代表紐約的華裔國會眾議員孟昭文（左四）與聯邦參院多數黨領袖舒默（右三）等去年4月出席在曼哈頓舉行的活動，譴責仇視亞裔的行為。(美聯社)
紐約市仇恨犯罪激增，圖為代表紐約的華裔國會眾議員孟昭文（左四）與聯邦參院多數黨領袖舒默（右三）等去年4月出席在曼哈頓舉行的活動，譴責仇視亞裔的行為。(美聯社)

紐約市警局(NYPD)公布的最新數據顯示，2021年仇恨犯罪激增96%，2020年到2021年受新冠肺炎疫情影響，針對亞裔的攻擊事件暴增343%；曼哈頓檢察官21日表示，將擴大仇恨犯罪小組聚焦以種族為行兇動機的攻擊事件。

福斯新聞(Fox News)報導，2021年受新冠肺炎疫情影響，至少133名亞裔經歷恐怖或可怕的歧視。

紐約市2020年發生275起仇恨犯罪事件，2021年增至538宗，整體種族歧視犯罪增加約96%，包括一名華裔女性被推下地鐵軌道身亡，以及因為性別、種族和宗教被騷擾的事件頻傳。

紐約市警局數據顯示，過去一年來，西語裔仇恨犯罪增加700%，只有非裔、宗教和「其他」這三個分類的攻擊事件減少，但紐約市警局並未詳述「其他」的分類定義。

48歲的曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)最近對許多罪犯從輕量刑，且認為「監獄並非最終解決辦法」，讓他變成眾矢之的。

身為第一位擔任曼哈頓地區檢察官的非裔人士，白艾榮21日宣布，擴編2018年成立的仇恨犯罪小組，糾舉以種族為動機的攻擊事件。

白艾榮21日說：「我們的(亞太裔)兄弟姊妹遭吐口水或被喝斥滾回家鄉，我們會強化職責，擴大仇恨犯罪小組，致力將罪犯繩之以法。」

紐約市警局數據顯示，2021年1月到9月共發生436起仇恨犯罪事件，但只有185人落網。

紐約市不只有仇恨犯罪增加，整體犯罪情況成長了35%，與交通工具相關的攻擊事件、搶劫與重傷害罪分別增加65%、25%和8%。

仇恨犯罪 紐約市 白艾榮

上一則

不當「啞裔」 法拉盛華人社團籲社區參與NYC SPEAKS

延伸閱讀

高慧民供職公司德勤 曾捐5萬給遊民權益非營利組織

高慧民供職公司德勤 曾捐5萬給遊民權益非營利組織
紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭
CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非

CDC：Omicron變種病毒或首現紐約 早於南非
遭炸彈威脅 紐約市皇后區高中關閉近一周

遭炸彈威脅 紐約市皇后區高中關閉近一周
紐約市4天4警員遭槍擊 1人殉職 年僅22歲

紐約市4天4警員遭槍擊 1人殉職 年僅22歲

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
貝烏在被攻擊後滿臉傷痕。(取自推特)

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

2022-01-21 09:55
殺手佯裝外賣員，在紐約市東村一間公寓內槍殺一名男子。（警方提供）

殺手佯裝Uber外賣員闖紐約公寓 連開數槍射殺房客

2022-01-17 12:54
曼哈頓地區檢察官白艾榮推行的「輕罪不起訴」改革，致使數十名資深官員辭職。(路透)

「輕罪不起訴」致曼哈頓檢方內部震盪 十幾名高官離職

2022-01-15 14:41

超人氣

更多 >
春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

春晚彩排如炫富現場 趙麗穎穿4000元皮衣 賈玲棉襖上萬

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
只差33呎進美國 偷渡客全家凍死…酷寒中走了11小時

只差33呎進美國 偷渡客全家凍死…酷寒中走了11小時