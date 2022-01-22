不當「啞裔」 法拉盛華人社團籲社區參與NYC SPEAKS

美國紐約華人總商會聯合亞美醫師協會等華人社團於22日呼籲華裔民眾於28日(周五)前參與「NYC SPEAKS」。(記者牟蘭／攝影)

美國紐約華人 總商會聯合亞美醫師協會等華人社團，於22日呼籲華裔 民眾於28日(周五)前參與「NYC SPEAKS」，為紐約建設和發展建言，尤其針對法拉盛 當地的治安與經濟發展發表意見，不再當啞裔，讓政府聽見社區的訴求。

紐約華人總商會作為郵遞編號11354地區的非營利組織，參與推廣市府的「NYC SPEAKS」，旨在了解民眾需求和所關心政策，更好地服務市民；為了鼓勵更多華裔參與，紐約華人總商會聯合美國上海同鄉會與亞美醫師協會基金會等華人社團22日舉辦記者會，讓政府聽到華裔社區的訴求。

紐約華人總商會會長徐家鵬表示，「NYC SPEAKS」是一項鼓勵公眾進言市政建設的計畫，華裔民眾可選擇中文問卷調查，回應城市的治安、經濟與教育等多方面問題，「每個問題可以選擇一個或三個答案，平均一份問卷花費30分鐘左右就能完成」。

美國上海同鄉會會長沈珺表示，「NYC SPEAKS」成人問卷調查參與時間將在28日截止，目前只有18%的亞裔居民參與，遠低於其他族裔，呼籲更多華裔參加；她補充，市府將在下周發布針對青少年的問卷調查，鼓勵華裔下一代發聲。

亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，因受傳統文化的影響，部分華裔民眾常常對政治議題保持沉默，導致自己的聲音一再被忽視，「成為一個惡性循環，沒人關心華裔社區」。

亞美醫師協會董事會醫生劉玉清與公共關係部總監黃雪莉表示，該協會有超過1100位醫生會員，服務超過50萬民眾，希望更多華人醫生與患者關注這項計畫；黃雪莉說，由於華裔不願發聲，導致主流社會長期忽視華人社區，「一名外媒記者告訴我，Chinatown發生再大的事情，對我們都不是新聞」。

啓揚活動中心聯合主席、法拉盛大聯盟代主席羅維宗表示，政府在緬街公車專用道以及法拉盛市中心的遊民所計畫中都忽視當地華裔居民的聲音，他呼籲更多華人參加這項計畫，不再做啞裔。

溫州同鄉會、紐約中美商會、美華力量聯盟以及市議員黃敏儀辦公室代表，均參加當天的記者會表示支持；「NYC SPEAKS」的中文參與網址是nycspeaks.org/zh，結束問卷調查後，請在如何得知該平台一欄中填寫CBANY。