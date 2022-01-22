高慧民供職公司德勤 曾捐5萬給遊民權益非營利組織

高慧民生前供職的德勤諮詢公司，去年曾資助市遊民非營利組織。(取自LinkedIn)

在紐約市時報廣場被推入地鐵身亡的華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)生前供職於四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)，於2021年資助了紐約市一幫助遊民的非營利組織數萬元；而該組織去年曾狀告大都會運輸署(MTA )，稱他們借著疫情 將「將無家可歸的紐約人排除在地鐵系統之外」。

根據德勤的年度報告顯示，該公司在2021年，向非營利組織城市司法中心(Urban Justice Center)捐贈了2萬5000元至5萬元。

2021年2月，城市司法中心與一名遊民和另一家非營利組織共同起訴了MTA，稱其新的乘車準則「將無家可歸的紐約人排除在地鐵系統之外」。

根據MTA2020年疫情時出台的新規，禁止人們在地鐵站 停留超過一個小時，禁止攜帶超過30吋長、30吋寬的輪式手推車進入地鐵，且在停運後，禁止人們在終點站逗留。

該訴訟稱，這些規定「武斷且反复無常」，但卻在去年6月間被駁回。

城市司法中心執行主任拉斯頓(Doug Lasdon)表示，遊民應該擁有「和我一樣」的乘坐地鐵的權利。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授、前市警警佐賈卡龍(Joseph Giacalone)表示，交通系統不應該被視為遊民們的庇護所。

「我知道人們一直抱怨收容所不安全，但憑什麼認為讓那些有潛在襲擊他人的遊民睡在地鐵裡，是個好主意？」他說。

城市司法中心上個財政年度收入中的2500萬元均來自政府撥款；除了為遊民進行宣傳工作外，該組織還為住房問題和性工作者等提供法律援助。

擔任德勤高管的高慧民過去十年也一直在紐約青少年聯盟(New York Junior League)中擔任志願者，幫助包括遊民在內的人，能夠重新站穩腳步。