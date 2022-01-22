紐約市哈林區警遭重罪緩刑犯槍殺 來自移民家庭

22歲的里維拉剛加入市警一年有餘，來自移民家庭，盼改善警民關係。(市警提供)

紐約市曼哈頓哈林區32分局轄區21日晚發生一起致死槍案，兩名警員里維拉(Jason Rivera)和莫拉(Wilbert Mora)出警協助處理家庭糾紛卻遭槍擊 ——剛加入市警一年有餘的里維拉殉職，莫拉則在搶救後生還；據悉，22歲的里維拉在警校的論文中曾寫道，自己來自移民家庭 ，改善警民關係是他從警的最大心願。

警方表示，案發當晚6時15分左右，32分局接警稱一婦女認為她的兒子「需要幫助」，而該人便是47歲的槍手麥克尼爾(Lashawn McNeil)；他因幫忙照顧殘障的弟弟而與母親產生口頭爭執，隨後其母打電話報警。

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警方稱，這一案件的開端只是「一場正常的家庭口頭爭執，沒有人受傷或發生任何不尋常的事情。」

而當警員到達現場後，事態卻並非如此，警方表示，在與報警的母親短暫了解情況後，里維拉便和搭檔莫拉一起前往臥室找麥克尼爾談話；但在前往途中，麥克尼爾突然打開門，舉槍扣動了扳機；當他試圖逃跑時，在場的第三名警員開槍擊中了他的頭部和手臂。

警方表示，在麥克尼爾的母親報警求助時說，她知道兒子有挾槍歷史，但「並不認為家裡有武器」；而兩名警員在屋中遭到了「突然且毫無預警的伏擊。」

消息人士稱，去年11月，麥克尼爾在母親的要求下從馬里蘭州返回紐約，幫忙照顧智力低下的弟弟，但常常因為家庭瑣事而發生爭執。

麥克尼爾目前是一名重罪犯，有很長的犯罪紀錄，警方表示，案件發生時他正在緩刑期間。

現場發現的是一把點45口徑的格洛克(Glock)手槍大容量彈匣可以裝超過40發子彈，據調查，這支槍是在馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)被報失的。

當晚被宣布死亡的警員里維拉年僅22歲，剛剛加入市警一年有餘，他在警消的一篇論文中寫道，自己來自一個移民家庭，自小生長在因伍德(Inwood)；深知警察和社區有很深的鴻溝，人們被警察攔截搜身是家常便飯。

「改變政策，推動警民關係是我一直想做的。」里維拉寫道，像給遊客指路，或幫助一對夫婦解決問題這樣的小事，都會讓他的臉上露出笑容。