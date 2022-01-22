遭炸彈威脅 紐約市皇后區高中關閉近一周

紐約市皇后區新鮮草原的弗朗西斯預備學校因遭到炸彈威脅，關閉學校近一周。(取自谷歌地圖)

位於紐約市皇后區 新鮮草原的一家天主教高中，日前因一名疑似在校學生在社群網絡發布針對少數族裔與同性戀 者等仇恨言論，以及聲稱要放置五個不同的炸彈與槍殺師生，校園關閉近一周，改為遠程教學 ；市警107分局尚在調查該案，至截稿前並未逮捕任何嫌犯。

一名疑似皇后區新鮮草原的弗朗西斯預備學校(St. Francis Prep School)的學生，13日以@harugen33在Instagram發文，聲稱「我明天1月14日將在學校的儲物櫃中擺放五個不同的炸彈，還可能在院長辦公室放置一枚釘子炸彈，殺死所有的混蛋」。

@harugen33以「當天所有人將感受我的痛苦」為標題發帖，還配有一張放置在該校官網前兩把槍枝的配圖；根據相關貼文，這名發帖人還發表仇恨言論，在文中威脅，「因為這所學校的同志支持同性戀平權，我明天會殺死所有人，我恨這所學校黑人與天主教徒，我會先殺死我班級中所有學生」。

107分局的局長陳建祖對此表示，該局的警員聯合市警情報部分工作人員以及聯邦探員，對學校「徹底搜查」後，並「未發現任何危險裝置」，目前可以確認弗朗西斯預備學校不存在實質性的威脅。

弗朗西斯預備學校的校長麥克勞克林(Patrick McLaughlin)，15日對家長發布聲明證明這起意外，並援引陳建祖的調查結果，指出校園目前「沒有可信的威脅」(No Credible Threat)。

不過，為確保學校師生的安全，在這起事件發酵後，該校關閉一周，改為遠程教學；學校的聲明中表示，該校的老師將於21日返校，學生將於24日返校，「鑒於上述事件，學校的工作人員將仔細評估校園安全系統與措施，以保護師生的安全」。