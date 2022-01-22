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遭炸彈威脅 紐約市皇后區高中關閉近一周

中駐美大使：若中美陷入新冷戰 將是大國政治悲劇

遭炸彈威脅 紐約市皇后區高中關閉近一周

記者牟蘭／紐約報導
紐約市皇后區新鮮草原的弗朗西斯預備學校因遭到炸彈威脅，關閉學校近一周。(取自谷歌地圖)
紐約市皇后區新鮮草原的弗朗西斯預備學校因遭到炸彈威脅，關閉學校近一周。(取自谷歌地圖)

位於紐約市皇后區新鮮草原的一家天主教高中，日前因一名疑似在校學生在社群網絡發布針對少數族裔與同性戀者等仇恨言論，以及聲稱要放置五個不同的炸彈與槍殺師生，校園關閉近一周，改為遠程教學；市警107分局尚在調查該案，至截稿前並未逮捕任何嫌犯。

一名疑似皇后區新鮮草原的弗朗西斯預備學校(St. Francis Prep School)的學生，13日以@harugen33在Instagram發文，聲稱「我明天1月14日將在學校的儲物櫃中擺放五個不同的炸彈，還可能在院長辦公室放置一枚釘子炸彈，殺死所有的混蛋」。

@harugen33以「當天所有人將感受我的痛苦」為標題發帖，還配有一張放置在該校官網前兩把槍枝的配圖；根據相關貼文，這名發帖人還發表仇恨言論，在文中威脅，「因為這所學校的同志支持同性戀平權，我明天會殺死所有人，我恨這所學校黑人與天主教徒，我會先殺死我班級中所有學生」。

107分局的局長陳建祖對此表示，該局的警員聯合市警情報部分工作人員以及聯邦探員，對學校「徹底搜查」後，並「未發現任何危險裝置」，目前可以確認弗朗西斯預備學校不存在實質性的威脅。

弗朗西斯預備學校的校長麥克勞克林(Patrick McLaughlin)，15日對家長發布聲明證明這起意外，並援引陳建祖的調查結果，指出校園目前「沒有可信的威脅」(No Credible Threat)。

不過，為確保學校師生的安全，在這起事件發酵後，該校關閉一周，改為遠程教學；學校的聲明中表示，該校的老師將於21日返校，學生將於24日返校，「鑒於上述事件，學校的工作人員將仔細評估校園安全系統與措施，以保護師生的安全」。

皇后區 遠程教學 同性戀

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