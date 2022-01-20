紐約今降雪1-2吋 注意道路結冰濕滑 20日換邊停車暫停

20日紐約降雪造成路面濕滑，換邊停車暫停。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 20日發布冬季氣候警告(Winter Weather Advisory)，預計將帶來一至二吋的積雪，道路會結冰、濕滑，提醒用路人小心；市緊急事務處理局(NYC Emergency Management Department)早上發布了交通警告(travel advisory)，今日換邊停車暫停。

紐約市在20日凌晨開始降雨，早上雨轉變為雪，雖然雪相當細小，但根據氣象預報，此波降雪 將形成一至二吋的積雪，同時將造成部分區域道路結冰、濕滑，恐怕容易造成事故，當局提醒民眾若可能，應盡量避免上路。

市緊急事務處理局代理局長法雷爾(Christina Farrell)表示，隨著積雪愈來愈多，濕滑的路面恐怕為20日通勤帶來影響，要求民眾提高警覺；她也說，如果民眾必須上路，應搭乘大眾交通運輸，同時預留更多通勤時間。

氣象預報表示，20日天氣溫最低在華氏20度左右、最高溫 45度；21日(周五)雖無降雪但氣溫寒冷，最高溫22度；22日(周六)太陽露臉，最高溫26度；23日(周日)氣溫略回升，最高溫32度。