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亞裔女紐約皇后區地鐵站前遭鎖喉 被搶走護照及1000元

記者牟蘭／紐約報導
圖片中男子涉嫌在皇后區的地鐵站前搶劫一名38歲的婦女，被警方通緝。(紐約市警提供)
圖片中男子涉嫌在皇后區的地鐵站前搶劫一名38歲的婦女，被警方通緝。(紐約市警提供)

一名亞裔女性日前光天化日下在皇后區格蘭德大道(Grand Ave.)地鐵站，遭到一名陌生男子鎖喉，對方搶走她的護照與1000元現金後，逃之夭夭；紐約市警日前發布嫌犯的通緝照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元的懸賞獎勵。

根據市警110分局消息，一名38歲的亞裔女性於10日上午9時40分，在皇后區格蘭德大道地鐵站的入口處，遭到一名陌生男子打劫；警方稱，這名男子靠近受害人後，先從背後用手臂鎖住她的脖子，隨後從她身上強行拿走裝有1000元現金與護照的錢包。

警方表示，根據受害人的護照，她是一名來自泰國的外國女子，嫌犯得手後向皇后大道(Queens Boulevard)東向逃竄，所幸受害人沒有在意外中受傷。

根據警方公布的消息，嫌犯是一名皮膚較黑的中年男子，身高約6呎，體重在150到160磅之間，作案時穿黑色的外套、綠色的連帽衫與牛仔褲。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵類似的人，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

地鐵站 亞裔 皇后區

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