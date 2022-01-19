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紐約男子假造新冠確診紀錄 騙取工傷賠償

記者顏潔恩／紐約報導

紐約史泰登島一名男子涉嫌偽造新冠檢測陽性文件，向政府申請工傷賠償謀取福利，日前被發現造假逮捕歸案；23歲的阿耶尼·肖(Ajanni Shaw)已在法院過堂，面臨保險欺詐、重竊罪、偽造業務紀錄、工傷賠償欺詐行為等罪名。

消息指出，阿耶尼·肖2020年3月於史島Seaview療養院兼職，是一名廚房服務員，後來因新冠確診而申請工傷賠償；當時他遞交的文件包括一張同年4月3日由診治醫生簽發的「失業」便條，五日後則將新冠陽性結果提供給保險公司索償。

州監察長梁露希(Lucy Lang)辦公室表示，嫌犯隨後透過電郵繼續發送其他文件給相關人員，以持續領取他的索賠和福利，一直到同年7月24日；保險公司察覺到他每次寄來的陽性檢測結果上，都是相同的樣本ID而起疑。

調查披露，嫌犯在2020年4月提供的文件屬實，但兩個月後醫生簽發一張需要他繼續隔離的紙條是假的；另外他也向保險公司呈交六張偽造的陽性檢測紀錄，以獲得每周150元的福利，總共謀利1761元，他於本月18日過堂，被控保險欺詐、重竊罪、偽造業務紀錄、工傷賠償欺詐行為等罪名。

「工傷賠償在如此困難時期，對州府的勞動及生意的維持是很重要的」，梁露希表示，感謝史島地區檢察官辦公室的合作，幫助維護勞工安全網的完整性。

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