紐約布朗士再發生慘烈大火 1死9傷 疑瓦斯爆炸

布朗士區一棟民宅被炸毀，事故現場一片狼藉。（李文辦公室提供）

布朗士 區(Bronx)民眾還在十天前的「紐約市 32年來最慘烈火災」中驚魂未定，不料18日距離火災案發地不遠處再發生大火，疑似為瓦斯爆炸導致的火災造成至少一人死亡、九人受傷（其中包括五名警察 ），目前事故現場經過一天一夜的搶救依然一片狼藉。

根據市警局調查，18日上午10時54分，布朗士區福克斯街(Fox Street)869號民宅突發巨響；目擊者回憶，起碼出現兩次的聲響讓人以為是炸彈爆炸，之後熊熊烈火從這棟三層樓的民宅中竄出，街道上布滿房屋被炸毀的灰燼，周圍充滿著煤氣的味道。

在市民和隨後趕到的市消防局幫助下，三名年齡分別為82歲、77歲和68歲的年長居民獲救，三人傷勢嚴重，被立刻送往布朗士區的雅各比中心醫院(Jacobi Hospital)，其中77歲的Martha Dagbatsa經搶救無效身亡；五名營救警員也因為吸入濃煙和顆粒物而受傷，目前在醫院接受治療，情況穩定。

影片來源：YouTube CBS New York

據遇難者兒子Anthony Aime表示，爆炸發生時，他77歲的母親正在二樓睡覺，隨後被好心人救出。根據市警局公布的錄像，警員進入民宅，一位女性被卡在巨大的木板下面，全身幾乎被壓住無法逃脫，不斷呼喊救命，三名警員合力將其救出。

鄰居Margie Otano表示，爆炸發生時地動山搖，家裡的衣櫃不停晃動，讓她以為發生了地震，「只能看到大量的火和濃煙，場面可怕又一團亂。」另一位鄰居Cesar Garcia說。

愛迪生電力公司(Con Edison)在18日關閉了該街區所有的煤氣，19日重新恢復；目前市府仍在調查事故原因，但案發地附近的四棟建築物都將拆除。