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反對建造遊民所 50亞裔社團成立「法拉盛大聯盟」

記者牟蘭／紐約報導
逾50個亞裔社團聯合組成法拉盛大聯盟，反對在法拉盛市中心建造遊民所。(記者牟蘭／攝影)
逾50個亞裔社團聯合組成法拉盛大聯盟，反對在法拉盛市中心建造遊民所。(記者牟蘭／攝影)

逾50個亞裔社團聯合組成的「法拉盛大聯盟」(Flushing United)18日宣告成立，旨在反對包括遊民收容所在內的不透明的過渡性房屋計畫，目前已募款逾4萬元，計畫聘用專業的公關與法律機構與政府及其負責機構溝通；與會代表指出，希望當局明確回應無法建造平價屋的原因、分配納稅人稅金的方式並提供相關調查。

法拉盛大聯盟由羅維宗暫代主席，趙靖桉和陳熠任副主席，孟廣瑞任總顧問，計畫聘用律師威普林(Mark Weprin)與Mercury Global Strategy公司的公關團隊，代表華人與市政府以及相關部門緊急申訴。

羅維宗表示，為了支付相關費用，聯盟已在近期籌款，截止18日已募得逾4萬元，所有款項都會用於反對建造遊民所，並要求公開透明；他說，法拉盛大聯盟由50多個亞裔社團聯合組成，旨在團結一致，共同發聲，已有超過5萬個反對這項計畫的連署簽名。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，亞洲人平等會(AAFE)與市遊民局(DHS)等機構日前組織首場公聽會，但仍有許多疑問尚未解答；他說，希望當局說明在法拉盛市中心選址建立過渡性房屋，而非平價屋的原因，並回應這個項目花費的具體金額以及這份合同具體的時效。

徐家鵬補充，社區還希望亞平會與市遊民局明確提供，相關機構聲稱完成關於這項計畫對社區安全以及可行的的調查報告，「我們希望當局給社區一個明確的答覆」。

紐約醫生平權會(NYDEO)成員王慶良代表華裔醫生捐贈1萬6000元募集的資金，他說，法拉盛過渡性房屋計畫發酵後，不少華裔醫生與患者都擔憂這項計畫恐對社區帶來的負面影響，先在診所發起連署，隨後自發捐款，希望政府聽見民眾的訴求，「我們需要這項計畫透明化」。

天景住戶聯盟(Sky View Park Homeowners Association)代表Michelle Lee表示，法拉盛的平價屋不足，當地的民眾需要一個根本的解決方案，為下一代提供安全的成長環境。

市議員黃敏儀代表朱蕾表示，黃敏儀已代表社區民眾與亞平會與市遊民局繼續溝通，希望相關機構盡快解答民眾擔憂的問題；國會眾議員孟昭文代表李熙慶與州參議員劉醇逸代表，均參加會議。

多位華人醫生參與當天的會議，反對在法拉盛市中心建造遊民所。(記者牟蘭／攝影)
多位華人醫生參與當天的會議，反對在法拉盛市中心建造遊民所。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛大聯盟向亞平會與市遊民局提出三問，左起為羅維宗、徐家鵬、王慶良和Miche...
法拉盛大聯盟向亞平會與市遊民局提出三問，左起為羅維宗、徐家鵬、王慶良和Michelle Lee。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 平價屋 亞裔

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