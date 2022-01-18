紐約市長亞當斯首次吐露：我自己也對乘坐地鐵感到擔憂

紐約市長亞當斯在記者會上首次表示，自己也對乘坐地鐵感到擔憂。(取自市長辦公室)

40歲華女 米雪兒・吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前遭陌生遊民推下時報廣場站鐵軌而喪生，地鐵 系統安全堪慮，讓紐約市一朝成為「恐懼之城」；市長亞當斯 (Eric Adams)18日在記者會上表示，他自己也對乘車安全感到擔憂。

幾個月來，亞當斯一直在談論公共安全問題，以及紐約人認為地鐵不安全的看法，但他今日卻首次公開表示，作為市長，他和許多其他人一樣，在乘坐地鐵時也有同樣的擔憂。

「第一天，1月1日，當我乘坐火車時，我看到了遊民在清早的列車上大喊大叫，更看到了站台外的鬥毆行為。」他在記者會上說，「我知道我們有工作要做，我們將兼顧兩者——要降低犯罪率，也要確保紐約人在地鐵系統中感到安全。」

亞當斯說，「但他們現在卻不是這麼想的，就像我每天乘坐地鐵時，或在走在進入站台等候列車時，我和他們有相同的感受。」

他今天的談話與他最近幾天的言論形成了鮮明對比，就在米雪兒・吳案發生之前，亞當斯曾表示，他感到足夠安全，可以不需要安保人員；儘管他在這一問題上的立場已經隨著時間的推移發生了變化。

這個周末，許多紐約人都對米雪兒・吳的去世感到沮喪，米雪兒・吳白天為德勤諮詢公司的高管，業餘時為紐約少年聯盟(New York Junior League)的志工，幫助遊民及資源匱乏的高危群體。

殺害他的嫌犯遊民賽門·馬秀(Simon Martial)在案發後稱自己是「上帝」，說：「我是上帝，所以我可以這樣做。」