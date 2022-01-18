亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

林Kerry。（警方提供）

根據警方通報，一位來自康州的亞裔公校 女老師因將自己的兩位孩子獨自留家中兩天兩夜而遭到逮捕，共被控四項罪名，很可能面臨牢獄之災。

警方表示，來自康州沃特鎮(Watertown)的亞裔中年女子林Kerry(Kerry Lyn Caviasca)，在自己前往外州時因涉嫌將她的兩位孩子獨自留家中兩天兩夜而於16日遭到逮捕，被控兩項傷害未成年風險罪及兩項威脅他人安全(reckless endangerment)二級罪名，兩名兒童均未滿12歲。

校方已經證實，林Kerry為沃特鎮的一位公校老師，已被其所在學區 調休，該學區正在就該事件展開調查。

社區居民及她曾任教學生的家長們都對此事深表震驚，質問林Kerry為何不將孩子托給親戚、朋友或鄰居照看，沃特鎮居民格林(Ashley Green)表示，此事令人震驚、難以置信也不可接受，像林Kerry這樣的家中應該被逮捕，這樣的事情不應發生，她應該把孩子留給他人照看。

執法專家塔狄奧(Lisa daddio)表示，這些指控都是重罪，林Kerry很可能面臨牢獄之災。

康州雖然並未規定兒童可以獨自留家的法定年齡，對此塔狄奧則表示，每位孩子都不同，執法人員會按照每位孩子的成熟程度、是否為獨自一人還是有其他未成年的兄弟姐妹、是否在家中照看弟弟妹妹等條件來作出判斷。

目前，林Kerry以5000元的保釋金獲釋，下一次庭訊為25日(周二)。