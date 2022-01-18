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亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

記者鄭怡嫣／紐約報導
林Kerry。（警方提供）
林Kerry。（警方提供）

根據警方通報，一位來自康州的亞裔公校女老師因將自己的兩位孩子獨自留家中兩天兩夜而遭到逮捕，共被控四項罪名，很可能面臨牢獄之災。

警方表示，來自康州沃特鎮(Watertown)的亞裔中年女子林Kerry(Kerry Lyn Caviasca)，在自己前往外州時因涉嫌將她的兩位孩子獨自留家中兩天兩夜而於16日遭到逮捕，被控兩項傷害未成年風險罪及兩項威脅他人安全(reckless endangerment)二級罪名，兩名兒童均未滿12歲。

校方已經證實，林Kerry為沃特鎮的一位公校老師，已被其所在學區調休，該學區正在就該事件展開調查。

社區居民及她曾任教學生的家長們都對此事深表震驚，質問林Kerry為何不將孩子托給親戚、朋友或鄰居照看，沃特鎮居民格林(Ashley Green)表示，此事令人震驚、難以置信也不可接受，像林Kerry這樣的家中應該被逮捕，這樣的事情不應發生，她應該把孩子留給他人照看。

執法專家塔狄奧(Lisa daddio)表示，這些指控都是重罪，林Kerry很可能面臨牢獄之災。

康州雖然並未規定兒童可以獨自留家的法定年齡，對此塔狄奧則表示，每位孩子都不同，執法人員會按照每位孩子的成熟程度、是否為獨自一人還是有其他未成年的兄弟姐妹、是否在家中照看弟弟妹妹等條件來作出判斷。

目前，林Kerry以5000元的保釋金獲釋，下一次庭訊為25日(周二)。

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