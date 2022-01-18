德勤悼念落軌華女員工 上司讚傑出 樂於幫助後輩和女性

米雪兒‧吳（前中）同友人一起前往Maldives，慶祝自己的40歲生日和2022年新年。（親友提供）

40歲的華裔 女米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)遭遊民推下紐約地鐵鐵軌喪生，引起社會各界廣泛關注，其工作的知名四大會計諮詢公司之一德勤(Deloitte)18日致信全體員工，悼念米雪兒‧吳的不幸遭遇，稱讚其生前工作傑出、務實、誠信，樂於提攜後輩，幫助女性進入金融諮詢行業。

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根據德勤內部文件，米雪兒‧吳四年前加入德勤，擔任該公司諮詢部門併購、重組和金融組(M&A, Restructuring, and Finance)的高級經理(Senior Manager)，因為熱衷參與新人培訓計畫和女性併購領導力項目，而被後輩和女性員工稱為「值得信賴的領袖」(A Trusted Leader)。

公司對於米雪兒‧吳的不幸遭遇表示震驚和憤怒，也感謝紐約市社區和全美亞裔群體對米雪兒‧吳的關注。她的上司、併購重組部全美負責人Trevear Thomas表示，米雪兒工作出色，擁有機智的頭腦，並且以「真性情」的做事風格而出名，「我們深深地懷念她，她的個人光芒將繼續影響著我們所有人。」

併購重組部執行主任Chelsea Gorr表示，米雪兒聰明、務實、有思想，並且充滿好奇心，「她是團隊的榜樣，總是在工作中追求超越，無論是職業還是個人生活都力求完美。」

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為了緬懷米雪兒，德勤創立了內部網站，鼓勵員工將祝福提交，公司會在收集後送給米雪兒的家人；19日上午11時，德勤也將舉行內部悼念活動，共同分享自己和米雪兒共事的回憶。

米雪兒家人17日發表聲明表示，「我們處於震驚中，為失去我們的女兒、姐妹和朋友而悲痛；她的生命在一場毫無意義的暴行中被過早地奪走，我們將祈禱她得到應有的正義。」

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米雪兒在就讀洛杉磯加大 (UCLA)前，和家人住在加州佛利蒙(Fremont)，American High School高中華裔同學馬睿、陳嘉興等，聽聞惡耗也紛紛對米雪兒表示悼念。

根據領英(LinkedIn)資料，米雪兒‧吳是畢業於紐約大學史登商學院(Stern School of Business)的企管碩士，還為遊民權益發聲、擔任志工，過去十年服務於非營利組織紐約青少年聯盟(New York Junior League)，幫助弱勢、移民和遊民等重建家園。