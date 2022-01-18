紐約市公校強制全員到校上課 網課只為感染者提供

亞當斯宣布全市公校將保持100%到校授課，只有感染新冠病毒的學生允許在家上網課。（市長辦公室提供）

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)18日宣布，紐約市對抗Omicron變種病毒勝利在望，全市公校 將強制全員必須到校上課，只有感染新冠病毒或是被隔離的學生被允許上網課。

「目前政府沒有打算加開線上授課選項，公校將繼續保持開放，我們不會做任何阻止學生到校上課的事情。」亞當斯表示，13日鬆口願意就實施線上教學的可能性進行討論，目前只限於探索怎樣給新冠測試呈陽性的學生開設網課，因為考慮到隔離在家會使他們的功課落後。

由於紐約市公校3日開學時正值Omicron肆虐，過去兩周全市公校出勤率約為75%，表示有將近23.5萬學生缺勤；並且隨著全市感染病例的飆升，堅持開放公校和線下教學的亞當斯政府不斷受到外界抨擊。

為此，亞當斯同意和始終要求轉網課教學的教師聯合工會(UFT)就開設網課可能性進行討論，但18日亞當斯公布談判結果，亞當斯表示：「政府只針對感染兒童這一範疇進行網課可能性討論，而且願意和UFT開會不是在釋放信號，讓人誤以為想不來學校就可以不來，這是錯誤的。」

市教育局 新任教育總監班克斯(David Banks)18日也透露，市教育局更新了出勤政策，未到校的學生將不會按照缺勤紀錄在檔；允許感染學生和隔離的學生接受網課教學，市教育局將為老師在網絡上的教學支付額外薪酬。

「對抗Omicron勝利在望，我們正在贏，並且肯定會贏。」亞當斯說，將繼續檢測感染走向以確保公校開放政策始終不變。