我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美首例 德桑提斯提議成立特警機構 監控佛州選舉

微軟宣布以687億美元收購動視暴雪 遊戲業歷來最大規模

紐約地鐵犯罪頻發 MTA：99.99%罪犯逃票進入

記者張晨／紐約報導
去年11月中在曼哈頓先鋒廣場站毆打搶劫亞裔的嫌犯，逃票進入站內。(市警提供)
去年11月中在曼哈頓先鋒廣場站毆打搶劫亞裔的嫌犯，逃票進入站內。(市警提供)

40歲華女米雪兒‧吳(Michelle Aylssa Go，音譯)日前在曼哈頓時報廣場地鐵站遭遊民推下鐵軌當場喪生，此類案件再三發生，使紐約地鐵內的犯罪狀況受到矚目；過去一年，有超過50名受害者被推下鐵軌，大都會運輸署(MTA)表示，地鐵內的罪犯有99.99%逃票，「紐約需要城牆一般的檢票玻璃，才能真正防止這些人進入地鐵系統。」

➤➤➤「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

數據顯示，在過去的兩年裡，至少有56名紐約人被推入地鐵軌道；而今年到目前為止，地鐵犯罪與去年同期相比也增加了一倍多。

MTA董事會成員艾伯特(Andrew Albert)表示，就頻發的罪案而言，另一個主要問題就是逃票，逃票的人不一定會犯罪，但犯罪者99.99%都透過逃票進入地鐵系統。

「在地鐵中犯罪的人，99.99%都沒有付車費；如果我們能在檢票旋轉門處就阻止這種情況，不僅會幫助大都會運輸署的基本運營，也能阻止犯罪行為發生。」他說。

在時報廣場站，翻越檢票口的情況十分常見，有的人更是等待出站乘客推開緊急出入口後伺機進入。

紐約市警止罪小組(NYPD Crime Stoppers)發布的各類案件視頻，也顯示嫌犯通常如何進入系統，例如去年11月在曼哈頓先鋒廣場站月台，毆打搶劫亞裔的嫌犯，同樣以翻越票口閘門的方式進入。

艾伯特說：「我們需要從地板到天花板的玻璃(floor to ceiling glass)，就像空中列車和歐洲的一些系統一樣，如果你不付車費就不能進來。」

地鐵站 大都會 曼哈頓

上一則

最新民調：選州長 霍楚支持率領先優勢巨大

延伸閱讀

暗槓偷渡客隨身現金 李奧縣警局長被調查

暗槓偷渡客隨身現金 李奧縣警局長被調查
魚油可能比你想像的更臭 調查：大多都有加調味劑

魚油可能比你想像的更臭 調查：大多都有加調味劑
艾伯特：營養補充援助計畫 延長至1月底

艾伯特：營養補充援助計畫 延長至1月底
期中選情有變數 若選民對爭議法案不滿 共和黨恐失利

期中選情有變數 若選民對爭議法案不滿 共和黨恐失利
德州長聖誕夜特赦傳統 佛洛伊德是否獲赦免受關注

德州長聖誕夜特赦傳統 佛洛伊德是否獲赦免受關注

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49
圖為案發時的視頻截圖，嫌犯開槍後，受害人倒地。(讀者提供)

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

2022-01-10 22:18

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機

美航空業齊聲警告：5G將導致航班大亂 引爆災難性危機
「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案