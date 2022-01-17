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紐約市疫情明顯降溫 單日4.7萬確診減至1.3萬

記者和釗宇／紐約報導
紐約州本輪由Omicron變種病毒引起的疫情持續降溫，單日新增病例數降至3萬人以下。(路透)
紐約州本輪由Omicron變種病毒引起的疫情持續降溫，單日新增病例數降至3萬人以下。(路透)

數據顯示，紐約州本輪由Omicron變種病毒引起的疫情持續降溫，單日新增病例數降至3萬人以下；紐約市疫情則有明顯好轉，病例數和住院人數也穩步走低，七天平均陽性率已低於全州平均水平；市衛生局研究顯示，本輪疫情數字直線上升，主要因為Omicron變種病毒傳播速度太快，僅花了五周就成為全市主導變種病毒。

根據州府數據，全州17日新增新冠肺炎感染病例2萬6772人，因周末檢測人數較少，陽性率小幅回升至13.12%，但七天平均陽性率繼續降至15.68%；住院人數小幅反彈，但已比上周減少10.7%，ICU住院人數、插管治療人數繼續下降，新增死亡152人。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，疫情繼續朝著積極的方向發展，「但冬天這波疫情仍未過去，繼續積極防疫仍很重要。」

州府數據顯示，紐約市疫情降溫最為明顯，16日新增陽性病例1萬3811例，比一周前的4萬7591例大幅下降，七天平均檢測陽性率也已經從4日的22.5%降至16日的14.3%，低於全州平均水平，在全州十大地區中排在倒數第二；西紐約、中紐約和長島地區疫情依然嚴峻，七天平均陽性率分別高達20.9%、20.1%和18.5%。

根據市府數據，紐約市的七天平均新冠住院人數已降至388人；市長亞當斯(Eric Adams)上周末表示，新冠住院人數目前已趨於穩定，「但我還沒有說疫情到達頂峰或已經下降，基於樂觀期望，現在的疫情正在向正確的方向發展。」

此前紐約市的疫情數字幾乎直線上升，市衛生局公布一項研究顯示，這主要因為Omicron變種病毒傳染速度比之前疫情時間點都更快；「Omicron變種病毒出現在紐約市五周後，就成為最普遍的變種病毒」，報告表示，「相比之下，Delta變種病毒花了20周才成為主導病毒。」

霍楚表示，疫情繼續朝著積極的方向發展。（州長辦公室提供）
霍楚表示，疫情繼續朝著積極的方向發展。（州長辦公室提供）

疫情 變種病毒 紐約市

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